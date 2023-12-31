迪士尼100週年慶給你最潮的米奇展！隱藏在台北信義區虎林街的「GOOD DAY 米奇雕塑藝術展」，由華裔設計師Daniel Wong再度攜手迪士尼，將經典的迪士尼翻轉成最潮的藝術雕塑，以全新GOOD DAY系列為迪士尼百年慶注入新生命，包含100隻獨一無二的米奇藝術品，讓米奇控看到就想收藏。







以最獨特的方式詮釋迪士尼經典的華裔設計師Daniel Wong，將擅長的潮流印花概念結合米奇雕塑，從最初的概念草圖、3D模擬，到實際的雕刻、翻模、打磨，再到手繪上色和最後的烤漆處理，經過繁複的製成，最終推出100隻高度為45cm的米奇雕塑。







共分為Good Morning、Good Afternoon、Good Evening、Good Night四大主題，呈現米奇從清晨、午後、傍晚到夜晚不同時間點的生活樣貌，就如同陪伴粉絲度過每個平凡日子般，也是Daniel Wong對生活的獨特詮釋。



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Daniel Wong、GOOD DAY 米奇雕塑藝術展 活動資訊

地點：台北市信義區虎林街164巷30號，Daniel Wong概念店

預約電話:02-2723-5158

期間限定：即日起至2024年1月27日