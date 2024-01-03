衝古亭賞花先收藏！幾乎四季都有花可賞的古亭河濱花海，從1月開始便有大片壯觀花海盛開，花期一路開到2月底，附近也有著許多不同風格的咖啡廳，是近期想揪閨蜜們想踏青散步、又不想出遠門的最佳首選地，窩客島這次幫你蒐集了「9間古亭咖啡廳」，不論是開到凌晨的咖啡廳、露營風咖啡廳通通都先收進口袋。





這次9間古亭咖啡廳，都可以從捷運古亭站步行10分鐘內到達，有昭和復古風民宅的「万象」、以招牌巴斯克乳酪知名的「Little M」，而「Naturdise咖啡廳」店內不僅鋪滿小石子、木質吧台，更有露營桌椅座位區，讓人在市區中就能享受露營感滿載的悠閒氛圍；如果拍花海拍到太晚，也有開到凌晨12點的「行路咖啡」可以到訪，周末就先揪閨蜜、親友來古亭賞花、喝下午茶。





古亭咖啡廳推薦：呼點 Hoo. Cafe

部落客 妃靜 造訪 呼點 Hoo. Cafe 說：

奶油起司甜甜圈吃起來很鬆軟綿密，入口帶點糖粉的香甜味，不時還能吃到奶油起司內餡，微微濕潤的內餡能讓甜甜圈變得更滑順外，鹹香濃郁的奶油起司內餡能讓甜甜圈吃起來更加香濃美味!<全文介紹>



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#呼點 Hoo. Cafe

地址：台北市中正區南昌路二段7-2號號

電話：02-2321-0036







古亭咖啡廳推薦：Naturdise戶外裝備咖啡廳

部落客 CHANTAL.L 旅攝日嚐 造訪 Naturdise戶外裝備咖啡廳 說：

Naturdise戶外裝備咖啡廳入店就踩上滿地石子，木質調的吧台跟裝潢搭配點點發光的串燈，在昏暗沒太多人工光源的店內就彷彿走進了真正的營地，整個氛圍感滿滿<全文介紹>



#Naturdise戶外裝備咖啡廳

地址：台北市大安區潮州街75號1樓

電話：02-2391-3361







古亭咖啡廳推薦：行路 Walk Cafe

部落客 Elisa 造訪 行路 Walk Cafe 說：

高腳椅靠窗的座位讓人想到以前上學的課桌椅，幾乎是每個座位都有插座跟檯燈可以使用非常周到，幸運的話有機會在店內遇到貓貓狗狗<全文介紹>



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#行路 Walk Cafe

地址：台北市大安區和平東路一段104巷6號1樓

電話：02-2364-2742







古亭咖啡廳推薦：Little M cafe

部落客 海綿飽飽的鳳梨城堡 造訪 Little M cafe 說：

位於捷運古亭站8號出口旁的唯美玻璃屋咖啡廳，環境有濃厚日系溫暖氛圍，搭配老闆手沖咖啡飄香，再加上每日製作的焦糖布丁與巴斯克乳酪蛋糕，超棒的下午茶組合，很適合情侶約會<全文介紹>



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#Little M cafe

地址：台北市中正區和平西路一段57號1樓

電話：02-2358-1821







古亭咖啡廳推薦：All Day Roasting Company

部落客 軟西，遊記 造訪 All Day Roasting Company 說：

不僅不限時用餐，部分座位有插座、環境寬敞舒適明亮，有採光良好可以行光合作用的沙發區，還有適合拿筆電工作的大長桌…<全文介紹>



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#All Day Roasting Company

地址：台北市中正區師大路177號

電話：02-2367-8977







古亭咖啡廳推薦：艸藴

部落客 Elisa 造訪 艸藴 說：

隱藏的小巧三樓閣樓同樣也妝點了滿滿花藝，如果是三五好友前來感覺可以包下整層樓變成獨立包廂的感覺，黃昏夜幕落下的時候有著小盞黃燈照耀，透過乾燥花束灑落的光影非常有情調<全文介紹>



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#艸藴

地址：台北市中正區和平西路一段81號

電話：02-2356-3736







古亭咖啡廳推薦：Jack & NaNa COFFEE STORE.

部落客 小虎食夢網 造訪 Jack & NaNa COFFEE STORE. 說：

大人的提拉米蘇容器有一點可愛，還有店家的logo，味道略帶酒香，口感像是泥巴提拉米蘇，各種味道的平衡感十分協調，算得上是我吃過前三喜歡的提拉米蘇。好吃得亂七八糟。<全文介紹>



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#Jack & NaNa COFFEE STORE.

地址：台北市大安區和平東路一段157巷11號

電話：02-2394-7316







古亭咖啡廳推薦：万 象WANGXINAG

部落客 微笑娃生活旅行 造訪 万 象WANGXINAG 說：

万象咖啡廳本販售昭和古物及手沖咖啡、飲品，是一間獨立咖啡廳！在古亭站附近靠近紀州庵循著廟的方位万象咖啡廳即隱匿在民宅內，是一間超隱密的迷你小店<全文介紹>



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#万 象WANGXINAG

地址：台北市中正區同安街73巷10號

電話：02-2367-2279







古亭咖啡廳推薦：NUKI Coffee

部落客 咪醬 造訪 NUKI Coffee 說：

我自己超喜歡這種帶著焦糖香的日式布丁，旁邊還有滿滿的水果，水果的甜也剛好襯托出焦糖的香味，口感吃起來綿密，帶著淡淡的雞蛋香跟焦糖香，真的是味蕾上的一大享受<全文介紹>



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#NUKI Coffee

地址：台北市中正區金門街5-1號

電話：02-2365-3351



