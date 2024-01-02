就是要用星巴克買一送一開啟2024年新的一年！各大節日總是少不了星巴克買一送一的陪伴，被譽為最寵粉的星巴克，在新年開工第一天祭出9小時快閃限定買一送一優惠，用咖啡控、小資族最愛的星巴克買一送一，陪大家迎接新年第一個工作日。







於今日1/2午間11點至晚間8點期間，只要到門市購買兩杯特大杯同品項飲料，其中一杯就由星巴克免費招待，每人每次最多可以享有買二送二優惠，但要注意人氣新品「維也納奶香那堤」和星冰樂系列飲料等不包含在新年開工優惠中，但經典款的飲料也很夠大家喝，尤其是可以免費加量到8匙抹茶的醇濃抹茶系列，更是抹茶控不能錯過。



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星巴克買一送一好友分享日

活動時間：2024/1/2(二)

活動內容：活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待 (不適用活動的飲品，請見以下注意事項)。



注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

6.星巴克保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

