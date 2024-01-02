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開工需要小七咖啡優惠！7-ELEVEN「珍珠奶茶40元」領軍9大咖啡優惠，「咖啡+冰淇淋」小奢華組合開工就想吃。

2024-01-02 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：7-ELEVEN 人氣：782
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編輯 張人尹

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開工需要小七咖啡優惠！2024年第一個工作日，7-ELEVEN祭出APP線上咖啡優惠，幫上班族提振精神、用手機買，然後就能下樓喝咖啡省一波。本次推出的9款優惠組合中，還包含了「咖啡+霜淇淋」的療癒喝法，連假後開工真的很需要。

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統一7-ELEVEn獅隊2023年上半球季封王活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 18度C巧克力霜淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了打造開工小確幸，7-ELEVEN自01/02-01/07期間，在OPEN POINT APP推出線上咖啡優惠，活動內容包含「熱卡布奇諾」6杯230元（每杯約38元）、「黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶」6杯240元（每杯40元），同時還有人氣品項「熱脆酷摩卡、熱巧克力可可歐蕾、蜂蜜美式/拿鐵、冰淇淋紅茶、統一布丁奶茶」總共9款品項，通通最低38元起開喝。
7-ELEVEN 咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN CITY CAFE蜂蜜美式咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，7-ELEVEN本次線上優惠，更特別設計「2杯飲品+2支霜淇淋」最低120元優惠，包含「四季春青茶/英式紅茶」2杯搭2支霜淇淋120元，還有「大杯美式組」130元、「大杯拿鐵組」150元、「經典冰可可」210元組合，每一組都是2杯飲品+2支霜淇淋，霜淇淋口味依門市現場任選，讓人一口冰、一口咖啡超紓壓。
7-ELEVEN 情人節限定活動 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 18度C巧克力霜淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

7-ELEVEN OPEN POINT咖啡優惠

活動期間：2024/01/02-01/06
活動平台：OPEN POINT APP「行動隨時取」功能，每款優惠限量販售。
活動內容：
1、飲品6杯組合
熱卡布奇諾6杯：230元
黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶 任選6杯：240元
熱脆酷摩卡/熱巧克力可可歐蕾 任選6杯：230元
蜂蜜美式/拿鐵 任選6杯：340元
冰淇淋紅茶/統一布丁奶茶 任選6杯：275元

2、飲品2杯+霜淇淋2支組合
2杯大杯美式+2支霜淇淋：130元
2杯大杯拿鐵+2支霜淇淋：150元
2杯四季春青茶/英式紅茶+2支霜淇淋：120元
2杯經典冰可可+2支霜淇淋：210元

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

 

 

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 編輯 李維唐
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