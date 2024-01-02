開工需要小七咖啡優惠！2024年第一個工作日，7-ELEVEN祭出APP線上咖啡優惠，幫上班族提振精神、用手機買，然後就能下樓喝咖啡省一波。本次推出的9款優惠組合中，還包含了「咖啡+霜淇淋」的療癒喝法，連假後開工真的很需要。



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為了打造開工小確幸，7-ELEVEN自01/02-01/07期間，在OPEN POINT APP推出線上咖啡優惠，活動內容包含「熱卡布奇諾」6杯230元（每杯約38元）、「黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶」6杯240元（每杯40元），同時還有人氣品項「熱脆酷摩卡、熱巧克力可可歐蕾、蜂蜜美式/拿鐵、冰淇淋紅茶、統一布丁奶茶」總共9款品項，通通最低38元起開喝。







除此之外，7-ELEVEN本次線上優惠，更特別設計「2杯飲品+2支霜淇淋」最低120元優惠，包含「四季春青茶/英式紅茶」2杯搭2支霜淇淋120元，還有「大杯美式組」130元、「大杯拿鐵組」150元、「經典冰可可」210元組合，每一組都是2杯飲品+2支霜淇淋，霜淇淋口味依門市現場任選，讓人一口冰、一口咖啡超紓壓。





7-ELEVEN OPEN POINT咖啡優惠

活動期間：2024/01/02-01/06

活動平台：OPEN POINT APP「行動隨時取」功能，每款優惠限量販售。

活動內容：

1、飲品6杯組合

熱卡布奇諾6杯：230元

黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶 任選6杯：240元

熱脆酷摩卡/熱巧克力可可歐蕾 任選6杯：230元

蜂蜜美式/拿鐵 任選6杯：340元

冰淇淋紅茶/統一布丁奶茶 任選6杯：275元



2、飲品2杯+霜淇淋2支組合

2杯大杯美式+2支霜淇淋：130元

2杯大杯拿鐵+2支霜淇淋：150元

2杯四季春青茶/英式紅茶+2支霜淇淋：120元

2杯經典冰可可+2支霜淇淋：210元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。