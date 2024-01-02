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雞湯大叔2024新菜單！雞湯大叔新湯頭「海膽魚卵雞白湯」雞湯料亭限定餐點，湯控一定不能錯過的限定湯頭。

2024-01-02 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：1,131
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

是為湯控而生的雞湯大叔、還是雞湯大叔為了湯控而一直存在！對湯控來說「雞湯大叔」是因為有好喝的湯頭，才讓火鍋配料、火鍋主食變的更好吃，而讓湯控一直會喜歡雞湯的最重要的原因，就是一直有好喝的新湯頭，2024雞湯大叔新菜單「雞湯料亭」限定餐點、搶先曝光，要讓湯控約火鍋控一起來吃雞湯大叔。

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雞湯大叔2024新菜單
雞湯大叔2024新菜單

雞湯大叔表示，這一次全新的「雞湯料亭」限定餐點，希望讓每一位湯控可以品嚐到「平價奢華」的日式湯頭，這也是大廚在日本遊歷時，有感看似名貴的食材、也是可以用平民價格讓每一位湯頭品嚐。所以這一次的新菜單新湯「海膽魚卵雞白湯」，一樣是使用老母雞全雞入湯，佐大量蔬果堆疊提取天然甘甜，平衡的「雞」底加上肥甜軟綿奢華的海膽，熬煮後化在湯中，甜味豐腴同時夾帶清爽，能一喝再喝、整鍋見底。加上產地直送、閃耀橘紅色嬌豔欲滴的鮮美魚卵，上桌後倒入鍋中，則能在品嚐湯底時，帶來脆口的咀嚼驚喜，讓獨享開鍋的幸福值極大化。

同時，堪稱只有居酒屋才有的「明太子醬漬烏龍麵」，主廚特製微辣帶爽的新鮮明太子醬汁，獨家比例調配，保留奶油香氣絲滑卻不膩口，與彈牙、吸飽海膽魚卵雞白湯的烏龍麵攪拌均勻後，濃濃香氣不停隨著蒸氣溢出，吃一口就停不下來。
雞湯大叔2024新菜單

這一次還有讓人很下飯、又入鍋涮煮的「茶碗蒸」精緻如法式小點，滿口蛋黃香氣之外，卻在濃郁風味之下保持純淨口感！嫩到氣孔幾乎看不到，絲滑綿密、富有彈性；是大、小朋友都喜歡的餐點。此外，雞湯大叔自製的「紫蘇雞肉漿」，選用肥瘦恰到好處的雞肉部位混搭，再放入香氣撲鼻的紫蘇、各式辛香料，而製成這款吸飽湯汁後，既爽口又噴汁的全肉鍋料。
雞湯大叔2024新菜單

而說到高級名貴食材，就一定不能錯過肥美碩大、多汁滿足、一口絕對塞不下的極鮮「廣島牡蠣」、「生食級帶殼生蠔」、「生食級干貝」，食材本味，一直是雞湯大叔最重視的核心價值，不過多人工調味、加工品。好吃到讓人一口接著一口。
雞湯大叔2024新菜單
雞湯大叔2024新菜單





 


雞湯大叔2024新菜單

海膽魚卵雞白湯 湯頭加價89元
明太子醬漬烏龍麵 加價49元
涮煮茶碗蒸 加價59元
紫蘇雞肉漿 加價59元
廣島牡蠣 加價59元


2024雞湯大叔訂位

訂位連結：https://reurl.cc/L6lg07

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