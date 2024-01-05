馬來貘鐵粉揪吃丸亀製麵！來自日本人氣手打烏龍麵專賣店「丸亀製麵」，現點現做的Ｑ彈烏龍麵，搭上自助吧無限量供應的蒜泥、蔥花、芝麻等佐料，讓人自製一碗專屬的烏龍麵、超滿足。這次和國插Cherng推出第二波聯名，以集點加價購方式推出五款週邊小物，將可可愛愛的LAIMO和烏龍麵完美搭配出療癒的圖騰，最便宜只要25元就能加價購帶回家。
只要在三月底前，於丸亀製麵每消費滿100元，就能獲得一點，集滿相對應點數即可換購LAIMO馬來貘聯名限定商品，最療癒俏皮的「馬來貘好Ｑ貼紙」整組25元收下；馬來貘瓷碟、造型湯匙陪大家一起快樂用餐；外出必備的小包包則是有馬來貘富士山束口袋、馬來貘帆布肩背包兩款，讓鐵粉選擇障礙發作，通通都想帶回家。
此次，丸亀製麵、馬來貘集點加價購商品皆為限量，懂做太慢就錯過這次限定版的周邊。特別整理兩大快速集點攻略，讓你比別人更快收集到點數。只要點選購買集食饗樂「單人套餐」及「雙人套餐」，直接多送一點。並將丸亀製麵FB粉專不定期推出加碼點數優惠，在特定時段、或點特定餐點不用湊滿額、就能獲得一點。
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丸亀製麵、馬來貘LAIMO集點加價購活動辦法
活動時間：2024年1月4日至3月31日
活動內容：每消費滿100元，即可累積1點，200元則累積2點，以此類推。
丸亀製麵、馬來貘加價購品項、售價
馬來貘好Ｑ貼紙 集滿1點+25元換購
馬來貘饗味瓷碟 集滿3點+99元換購
馬來貘造型湯匙 集滿4點+185元換購
馬來貘富士山束口袋 集滿5點+190元換購
馬來貘帆布肩背包 集滿6點+250元換購
丸亀製麵、馬來貘快速集點攻略
1、購買集食饗樂「單人套餐」及「雙人套餐」加贈點數乙點。
2、追蹤丸亀製麵粉專，即可第一時間得知加碼活動，於特定時段和點特定餐點就有機會得到額外的點數。