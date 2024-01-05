寶可夢訓練師的荷包又要被收服了！台灣萬代南夢宮於近日推出全新寶可夢一番賞《寶可夢 COLLECTION KUJI HIDAMARI LIFE》，以露營風為主題打造多款限定造型周邊，其中躺在小吊床在、抱著尾巴的皮卡丘和伊布娃偶更是可愛爆棚，看到就腦波弱的衝小七、拼人品抽一下。並加碼推出限時三重中獎回饋優惠，不僅加碼送皮卡丘小夜燈，還有萬元的旅遊金等你來領。







全新露營風寶可夢一番賞從A賞到H、Last One獎等9大獎品，都以可愛兼具實用的生活雜貨為主，A賞和Last One獎祭出超萌吊床睡姿的皮卡丘和伊布絨毛玩偶，抱著尾巴賣萌睡覺的模樣讓人想抱緊處理。B賞的戰鬥型態皮卡丘夜燈，除了可以現場拼手氣之外，還有機會抽中「雙重中獎」一次帶兩個獎品回家陪你睡覺。







C、D、E、F獎則是以新御三家呆火鱷、新葉喵、潤水鴨為主打，分別有超大容量的收納袋、居家耍廢必備的靠枕以及粉嫩配色的餐盤餐具等小物，無論是外出野餐還是在家用餐，都有可可愛愛的寶可夢陪伴，營造超療癒的寶可夢。





寶可夢一番賞7-ELEVEN店鋪

Google地圖：https://1kuji.tw/Buytd



寶可夢一番賞獎品

A獎：皮卡丘絨毛玩偶

B獎：皮卡丘夜燈

C獎：新御三家收納袋

D獎：新御三家靠枕

E獎：皮卡丘、新御三家盤子

F獎：皮卡丘、新御三家餐具組

G獎：野餐組(多角色)

H獎：手巾(多角色)

Last One獎 ：伊布絨毛玩偶

雙重中獎：皮卡丘夜燈



一番賞 三重中獎活動資訊

活動時程：即日起至2024/02/18

參加方法：

1、加入一番賞官方LINE https://lin.ee/3dGJAeY1R

手機打開一番賞LINE圖文選單點選【雙重中獎】

2、參加完雙重中獎後請點選三重中獎按鈕至三重中獎活動頁面。



獎品內容：

1、價值新台幣一萬元國內旅行抵用券 每彈5名 (合計15名)。

2、超商新台幣五百元電子禮券 每彈100名(合計300名)。