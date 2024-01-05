寶可夢訓練師的荷包又要被收服了！台灣萬代南夢宮於近日推出全新寶可夢一番賞《寶可夢 COLLECTION KUJI HIDAMARI LIFE》，以露營風為主題打造多款限定造型周邊，其中躺在小吊床在、抱著尾巴的皮卡丘和伊布娃偶更是可愛爆棚，看到就腦波弱的衝小七、拼人品抽一下。並加碼推出限時三重中獎回饋優惠，不僅加碼送皮卡丘小夜燈，還有萬元的旅遊金等你來領。
全新露營風寶可夢一番賞從A賞到H、Last One獎等9大獎品，都以可愛兼具實用的生活雜貨為主，A賞和Last One獎祭出超萌吊床睡姿的皮卡丘和伊布絨毛玩偶，抱著尾巴賣萌睡覺的模樣讓人想抱緊處理。B賞的戰鬥型態皮卡丘夜燈，除了可以現場拼手氣之外，還有機會抽中「雙重中獎」一次帶兩個獎品回家陪你睡覺。
C、D、E、F獎則是以新御三家呆火鱷、新葉喵、潤水鴨為主打，分別有超大容量的收納袋、居家耍廢必備的靠枕以及粉嫩配色的餐盤餐具等小物，無論是外出野餐還是在家用餐，都有可可愛愛的寶可夢陪伴，營造超療癒的寶可夢。
此外，一番賞台灣同步推出雙重中獎優惠之外，即日起至02/18雞馬祭出三重中獎活動，只要購買代理版含雙重中獎活動一番賞後，加入一番賞官方LINE參加雙重中獎，即可點選三重中獎按鈕至活動頁面，將有機會抽中限量萬元國內旅行抵用券、超商電子禮券等超值好禮，在2024新的一年幫大家集好運、討個好彩頭。
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寶可夢一番賞7-ELEVEN店鋪
Google地圖：https://1kuji.tw/Buytd
寶可夢一番賞獎品
A獎：皮卡丘絨毛玩偶
B獎：皮卡丘夜燈
C獎：新御三家收納袋
D獎：新御三家靠枕
E獎：皮卡丘、新御三家盤子
F獎：皮卡丘、新御三家餐具組
G獎：野餐組(多角色)
H獎：手巾(多角色)
Last One獎 ：伊布絨毛玩偶
雙重中獎：皮卡丘夜燈
一番賞 三重中獎活動資訊
活動時程：即日起至2024/02/18
參加方法：
1、加入一番賞官方LINE https://lin.ee/3dGJAeY1R
手機打開一番賞LINE圖文選單點選【雙重中獎】
2、參加完雙重中獎後請點選三重中獎按鈕至三重中獎活動頁面。
獎品內容：
1、價值新台幣一萬元國內旅行抵用券 每彈5名 (合計15名)。
2、超商新台幣五百元電子禮券 每彈100名(合計300名)。