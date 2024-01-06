韓式人生四格拍貼機全家就有！席捲全韓國大街小巷的「人生四格拍貼機」，為韓國最大的拍貼機連鎖品牌，這次和全家便利商店合作，在年輕族群聚集的台中一中商圈和逢甲商圈門市中進駐，現場有妝法區、各種超萌頭套以及不定期和韓流明星聯名主題邊框，讓人在全家就能體驗最正宗的韓式拍貼機。







看準一中商圈和逢甲商圈深受學生族群和觀光客喜愛，特意在台中一中街店與台中金福星店兩間門市導入韓國人生四格拍貼機台，現場不僅提供妝髮區，免費的電棒捲和大面鏡子方便整理儀容和補妝之外，還免費供應造型頭套、髮箍、眼鏡等變裝道具，讓大家出遊留下不同的美好記憶。







此外，更不定期與韓國偶像、團體如BLCAKPINK的成員JISOO、Fromis_9、東方神起、TREASURE等合作推出限定主題邊框，讓粉絲有機會和偶像臉貼臉拍張照。其價格從150元至250元不等，先到人生四格拍貼機選擇要拍照的款式，再到櫃檯結帳領取小白單，憑著小白單上的序號及條碼即可開始拍照。



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全家韓式拍貼機「人生四格」限定門市資訊

全家台中一中街店：台中市北區一中街129號

全家台中金福星店：台中市西屯區福星路601號



全家人生四格拍貼機體驗流程

步驟一：店內櫃檯挑選拍照款式

人生四格(인생네컷) 拍貼機提供多種格式的相框可以挑選，價格從150元-250元不等，消費者可於櫃檯參考相框目錄，選擇要拍照的款式。



步驟二：結帳並領取拍貼機小白單

確認拍照款式後至全家櫃台結帳，並領取「小白單」。



步驟三：至拍貼間內掃描小白單開始體驗

領取「小白單」後即可進入拍貼間體驗，「小白單」內容有機台啟動序號及條碼；拍照時，選定好圖框樣式，即可掃描條碼，啟動拍照程序。



拍照前別忘了可以先到道具間選擇可愛的裝扮配件。