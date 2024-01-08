Mister Donut「雪白甜甜圈」拍起來！這次Mister Donut新品系列，引進日本超夯「白雪波堤」系列，主打全白色、Q彈口感、淡雅豆香的風格，同時再搭配Mister Donut草莓季全新口味，打造療癒粉白色系，總共10款新品，讓甜甜圈控少女心爆發。



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Mister Donuty在1/9起，特別從日本引進「白雪波堤」系列4款新品，包含清甜白豆沙的「雪花白雪波堤」、牛奶白可可醬的「杏仁卡士達白雪波堤」，以及日式醬油糰子風格的「醬油白雪波堤」，都是從日本引進的口味。另一款「雙重草莓白雪波堤」搭配草莓可可沾醬、撒上草莓果乾，趁剛出爐熱撕開吃超療癒。







此外，Mister Donut自家草莓季更推出新品「珍珠草莓波堤」以草莓可可醬、珍珠糖裝飾，「雙醬草莓歐菲香」使用兩種不同比例的草莓可可沾醬，還有經典款「草莓蜜糖波堤、3重草莓波堤、草莓棉花糖波堤」回歸開賣，在1/9-1/14期間搭配新品「買5送2」優惠，甜甜圈控趁機朝聖。





Mister Donut 新品推薦

除此之外，為了在農曆春節前增添節慶氣氛，Mister Donut針對熱門點心「日式醬油糰子、柚香糰子」換上全新獅子造型包裝，4顆迷你甜甜圈的「歡樂派對」也有應景的紅色舞獅小提盒，讓人搶先感受年節氣息。

販售日期：2024/1/9(二)起，期間限定，售完為止。

品項及價格：

醬油白雪波堤：50元

雙重草莓白雪波堤：50元

杏仁卡士達白雪波堤：55元

雪花白雪波堤：55元

草莓蜜糖波堤：45元

珍珠草莓波堤：48元

草莓奶霜波堤：50元

3重草莓波堤：50元

雙醬草莓歐菲香：50元

草莓棉花糖波堤：50元



Mister Donut 新品買5送2優惠

活動期間：2024/1/9(二)~2024/1/14(日)

活動方式：活動期間挑選七個甜甜圈，需含一款指定商品，其中兩個由Mister Donut招待。

注意事項：

指定商品為醬油白雪波堤、雙重草莓白雪波堤、杏仁卡士達白雪波堤、雪花白雪波堤、草莓蜜糖波堤、珍珠草莓波堤、草莓奶霜波堤、3重草莓波堤、雙醬草莓歐菲香。