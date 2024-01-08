超華麗新加坡咖啡Bacha Coffee真的來台灣！Bacha Coffee是許多人到新加坡一定要買的人氣咖啡，因為包裝超華麗，加上有許多不同口味、不同規格的咖啡選擇，也成為送禮首選。前日Bacha Coffee台灣一號店悄悄對外試營運，就吸引許多咖啡控鐵粉朝聖，有哪經典咖啡、必買可頌，窩客島帶你搶先看。



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在新光三越A8登場的「Bacha Coffee」，是新加坡人氣必買的咖啡品牌，外牆以華麗咖啡罐、鏡面反射，打造金光閃閃的視覺效果，吸引許多目光，這風格也讓許多人聯想到同為新加坡品牌的TWG Tea，兩間品牌其實屬同一集團，有些粉絲也把Bacha Coffee稱為咖啡版的TWG，同樣奢華、有質感，作為伴手禮超有面子。







Bacha Coffee台灣一號店，即日起在新光三越信義A8開始試營運，門市中提供多款咖啡展示販售，喜歡喝純粹風味的資深咖啡控，有多款「單品咖啡」選擇，喜歡順口香甜風味的入門咖啡控，可以從調味過的「精緻風味」咖啡入手，現場可以試聞挑選喜歡的咖啡風味，並且提供濾掛咖啡、咖啡豆、以及散裝咖啡等不同規格，同時也有咖啡禮盒、咖啡用具通通一次買得到。





Bacha Coffee 新光A8店

除此之外，Bacha Coffee A8門市提供內用、外帶服務，排隊分別在兩條不同動線，外帶咖啡可選擇經典「夿萐咖啡」系列，每杯190元，同樣有單品咖啡、低咖啡因、精緻風味等系列選擇，多達26種咖啡，也可以請店員推薦風味。每一杯外帶咖啡會搭配香草豆、滑順的香緹鮮奶油、以及蔗糖棒，放置在精製紙托盤上，自行搭配咖啡、鮮奶油喝法最療癒。除了咖啡，Bacha Coffee還有一大亮點「可頌」也是朝聖必買，在A8目前提供約11種口味的可頌，包含經典原味、人氣款「開心果、咖啡巧克力、咖椰、杏仁」等口味，甜的、鹹的通通有，無論內用、外帶都同步販售，但烘焙甜點採限量供應，要朝聖一定要早點衝。

地址：新光三越信義A8一樓（台北市信義區松高路12號）

開幕時間：正式開幕待官方公佈，即日起試營運。