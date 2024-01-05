純白色系咖啡「kafeD咖啡滴」近期是許多咖啡控打卡新歡，除了台北101、台北信義區等門市之外，這次「kafeD咖啡滴」強勢進駐竹北遠百，還特別為新竹人推出3款限定飲品、以及限定周邊小物，竹北咖啡控手刀先朝聖。



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kafeD咖啡滴除了台北信義區、台中水湳之外，這次再進駐新竹竹北遠百店，讓咖啡控不用跑台北就能美拍打卡、喝好咖啡。菜單上推出新竹限定「客家擂茶拿鐵、客家擂茶咖啡拿鐵」，喝得到淡淡芝麻與堅果香，另一款「客家桔醬咖啡」則有酸甜桔醬、kafeD招牌起司奶蓋，尾韻還有微辣口感，是杯多層次風味的在地飲品。







特別的是，kafeD在竹北遠百店特別以「在地、永續」作為概念，不只飲品呼應在地「擂茶、桔醬」，連門市櫃位都使用環境友善材料打造，並且與在地品牌「長日咖啡」、「紙有為你」合作，以咖啡渣再製成「手工香皂、天然薰香、種籽明信片」3款周邊小物，既環保又有質感。





kafeD咖啡滴 竹北遠百店

除此之外，kafeD同步推出2024春節禮盒，以永續為概念設計「HOOP & HOPE春節禮盒」，特別攜手永續夥伴「阿秀鮮乳」、「傻蛋」原料製作，禮盒內容包含「精品咖啡濾掛組＋手工餅乾」的組合，還有kafeD招牌必吃「厚年輪夾心蛋糕」6入組合，咖啡控的下午茶通通要吃。

地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號 竹北遠百店6樓

限定飲品：

客家擂茶拿鐵：160元

客家擂茶咖啡拿鐵：180元

客家桔醬咖啡：180元



kafeD咖啡滴 HOOP & HOPE春節禮盒

人氣送禮組（濾掛5入+餅乾2罐）：799元

送禮必購組（濾掛10入+餅乾4罐）：1199元

老饕最愛組（厚年輪夾心6入）：899元



詳細活動規範及供應情形，依 kafeD咖啡滴 官方公告為準。