鮮芋仙升級版！「鮮芋仙」在許多人心目中，就是「經典台味甜品店」的代表，豆花、甜湯、雪花冰，包辦春夏秋冬的甜點胃。這次鮮芋仙特別把門市、把菜單通通升級，打造現代感「中山主題店」，除了經典台味甜品之外，更推出5大系列、18款新品，挑戰中山站下午茶新歡。



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升級版的鮮芋仙「中山主題店」將在1/12正式開幕，在門市視覺上使用純白色系、搭配燈條打造現代感，加上迷幻的鑽光造型球，折射光線在台式磚牆與燈籠上，打造新舊結合的風格，讓人好拍、好打卡。此外，如果路過鮮芋仙中山主題店，也可以掃一下牆上的Qrcode加入會員，現領20元折價券。







在菜單上，鮮芋仙中山主題店推出5大系列、多達18款新品，在經典的「豆花」系列，新增甜口味的「泰茶濃豆花、炎炙燒豆花、布蕾霜豆花」等湯底，搭配經典滑嫩豆花與經典配料，新品還有超狂鹹口味「焙煎胡麻豆花、酸菜小魚醬豆花」直接把豆花變成涮嘴小菜。





鮮芋仙中山主題店

這次鮮芋仙也把經典「配料」芋頭、紫米、紅豆等，變成全新甜點，包含療癒系「麻吉串」紅豆、芋泥、炙燒布蕾口味都超欠吃，同時還有韓國超夯壓扁可頌「格朗芙」，搶攻下午茶打卡新歡。此外還有鹹點心系列「芋頭粿粽、水晶肉圓、紫米油飯」，創意吃法超狂。針對草莓季，鮮芋仙全台門市同步推出草莓新品，包含「草莓派對」草莓豆花，飲品則有「草莓雲朵」使用新鮮草莓、小葉烏龍茶，搭配草莓凍、濃厚布蕾奶蓋。而中山店也有獨家限定「草莓蜜雪冰」，雪冰基底有新鮮草莓、草莓果醬，並且搭配珍珠、新鮮草莓配料增添口感，頂部放上一整隻草莓糖葫蘆，草莓控準時開吃。

開幕時間：2024/01/12

地址：台北市大同區南京西路18巷6弄1之1號



鮮芋仙中山主題店 5大推薦新品系列

甜豆花：泰茶濃豆花（110元）、炎炙燒豆花（90元）、布蕾霜豆花（110元）

鹹豆花：焙煎胡麻豆花（70元）、酸菜小魚醬豆花（70元）

麻吉串：抹茶紅豆（80元）、芋泥肉鬆（85元）、炙燒布蕾（90元）口味

格朗芙：抹茶紅豆（160元）、芋泥肉鬆（170元）、炙燒布蕾（150元）口味

鹹小點：芋頭粿粽（90元）、水晶肉圓（90元）、紫米油飯（80元）



詳細活動規範及供應情形，依 鮮芋仙 官方公告為準。