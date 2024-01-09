新春送禮需求大增，各家品牌都紛紛針對龍年推出限定禮盒，這次台灣老字號人氣蛋捲「喜年來」，再度攜手日本公仔大師「朝隈俊男」合作，推出兩款2024龍年限定神龍公仔，於全台小七限定販售，讓你買蛋捲之餘，還有神龍作伴，陪大家度過新的一年。







連續多年和日本公仔大師「朝隈俊男」合作的喜年來，在龍年一樣推出限定蛋捲禮盒，以台灣廟宇蟠龍柱及日本橋麒麟為發想，設計百勝麒麟君和御金神龍兩款龍族神獸公仔，並以圓滾滾的模樣呈現出可愛姿態，底座分別搭配必勝及招財文字，即便是送禮也非常適合。



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售價：599元/盒

購買通路：7-11

內容物：原味蛋捲3包 + 喜年來朝隈俊男聯名龍年公仔１個（款式隨機）。

現在WalkerLand窩客島和「喜年來」合作，要送你「朝隈俊男聯名公仔蛋捲禮盒-龍年」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。

● 活動問題：

2024年迎新春，各家業者都迎戰農曆春節商機，推出龍年限定年菜、禮盒等，這次窩客島要送你「喜年來×朝隈俊男聯名公仔蛋捲禮盒-龍年」，只要...



請舉出三個龍年的吉祥話，如龍年行大運、龍鳳呈祥等(此舉例不列入答案)。

● 活動贈品：

◎ 喜年來×朝隈俊男聯名公仔蛋捲禮盒-龍年 乙 份 共 3 名

● 活動時間：2024-01-09 18:19~2024-01-16 23:59

● 得獎公佈：2024-01-17 10:00 公佈於 窩客島個人主頁

● 注意事項：

(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。

(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。

(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。

(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。

(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。

(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。

(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。



特別說明：

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請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。

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