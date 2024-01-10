投完票就去全家吃買一送一！對於台灣人而言，1/13總統大選這天是最重要的日子，全家在本週末也為了總統大選造勢推出限定優惠，於投票日當天祭出使用全盈+PAY支付，便可享有「霜淇淋買1送1」優惠，用經典小農鮮乳和巧克力霜淇淋陪大家看開票。並加碼在線上線下推出5大優惠，包括33元咖啡、38元濃抹茶」等小資族最愛的寄杯優惠。







每個週末都會推出限定買一送一的全家，這次適逢2024總統大選日，將睽違許久未出現的「霜淇淋買一送一」強勢回歸，於1/13投票日當天快閃限定，只要使用使用全盈+PAY支付，便可任選口味、享有買一送一優惠。而1/11則是搶先寄出三大明星組合優惠，「Let's Café特濃美式+私品茶65元品項+Fami!ce霜淇淋」只要111元就有，在APP隨買跨店取中每個會員限購3組。







同時，全家也在1/12-1/14連續三天推出特濃美式2杯65元、厚濃靜岡抹茶拿鐵2杯75元優惠，將近五折的優惠不限冰熱，還能用手機寄杯，平均下來一杯約30多，可以一口氣先寄10杯。而SOHOT炎選限定門市則是推出長期優惠，只要買炸烤物、現烤點心系列商品任選2件就8折，推薦大家先吃最新聯名青花椒麻豬肉串、青花椒麻辣金磚。





全家2024總統大選投票日優惠

1、1/13(六)選舉日當天，使用全盈+PAY可享Fami!ce全家霜淇淋買一送一。

2、1/12-1/14 Let's Café特濃美式2杯65元(原價110元)、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵2杯75元(原價130元)優惠。同品項上限10杯。

3、1/11一日限定，全家會員APP隨買跨店取推出「Let's Café特濃美式+私品茶65元品項+Fami!ce霜淇淋」組合優惠111元(66折，原價169元)，每會員限購3組，可兌換至3/31。

4、SOHOT炎選炸烤物、現烤點心系列商品任選2件8折。



全家FamiPort返鄉投票交通票券加碼優惠

活動時間：即日起至2/14

活動內容：「全家」會員活動時間內於FamiPort進行購取票券，每1筆即可獲得「全家」Fa點600點與1次抽獎機會，有機會抽中雙人套票組旅遊金 (價值 48,000元)。