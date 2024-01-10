甜點控一定會喜歡的春節禮盒，日本頂級人氣伴手禮 PRESS BUTTER SAND 全新上市春節限量龍年禮盒，共推三種人氣口味——經典原味、酸甜草莓以及秋冬限定的的栗子；禮盒設計由日本知名插畫家柊有花操刀，以一貫的柔和風格展演年終感謝、紅白與銅色搭配象徵花開富貴，精緻閃耀的包裝營造年節的喜慶氛圍，送禮裡子面子一次滿足。



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堅持採用北海道頂級原料的PRESS BUTTER SAND，全程使用熱壓烤製工法、提升餅乾酥脆口感，品嚐時清爽不膩口、奶油香氣層次飽滿，依據不同口味加入精緻調製餡料，打造奢華、豐富的味覺享受。PRESS BUTTER SAND 春節限量龍年禮盒中包含品牌最具代表性的原味焦糖奶油夾心餅乾、選用甘王草莓的草莓焦糖奶油夾心餅乾、以及冬季限定的栗子焦糖奶油夾心餅乾，三重口味一次滿足。





此外，PRESS BUTTER SAND 2024年春節限量龍年禮盒繼去年大受歡迎的兔年禮盒後，再度由日本知名插畫家柊有花操刀設計，以紅為基底彰顯喜慶，白、銅色線條描繪潛龍優雅地漫遊在花叢之中，富有故事性地傳達花開富貴的年節意象，閃耀精緻的包裝是龍年走春送禮最佳選擇。





新年檔期 PRESS BUTTER SAND 除了春節限量龍年禮盒以外，同步販售多款人氣禮盒商品，包括黑巧草莓餅乾書盒及原味焦糖奶油夾心餅乾盒裝，提供消費者豐富的口味選擇及送禮方案。其中黑巧草莓餅乾書盒的黑巧焦糖奶油夾心餅乾在日本關東地區大受歡迎，不同濃度的可可粉原料來自哥倫比亞原產可可，巧克力奶油焦糖的內餡透出微微的萊姆酒香氣，搭配酥脆餅乾、盡享巧克力的優雅香醇。









PRESS BUTTER SAND春節限量龍年禮盒

預購相關辦法：即日起（2024年1月4日）預售搶先開跑，2024年1月12日在新光三越鑽石塔旗艦店限定發售，每盒12入、售價NT$1,180元。

官網：https://www.bake-taiwan.com.tw/