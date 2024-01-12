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七盞茶買一送一！台北最強無糖純茶「七盞茶」3天快閃買一送一，水果茶「七盞紅萃」、純茶「山萃烏龍」最35元喝兩杯。

2024-01-12 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：七盞茶 人氣：693
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編輯 張人尹

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被Ptt網友稱為「台北最強無糖純茶」的手搖杯「七盞茶」，以經典7款茶底作為鎮店招牌，也讓許多愛喝「無糖茶」的飲料控，收在口袋名單私藏。這次七盞茶為了回饋鐵粉，推出3天快閃「買一送一」優惠，超人氣「七盞紅萃、山萃烏龍」最低35元喝兩杯。

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七盞茶 買一送一優惠活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
七盞茶 買一送一優惠活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

七盞茶呼應店名的招牌系列「七盞茗茶」，總共有7款經典飲品，讓茶控喝不膩。其中包含綠茶+乾燥玉蘭花「碧玉幽蘭」，阿薩姆+伯爵紅茶「日夏紅茶」，經典純茶「芯月烏龍、四季春茶、高桂菁香、山萃烏龍」，還有水果茶喝法「七盞紅萃」，鐵粉通通要喝過。
七盞茶 買一送一優惠活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為回饋粉絲，七盞茶自1/15-1/17，推出「山萃烏龍、七盞紅萃」買一送一優惠，其中，「山萃烏龍」是手採高山蜜香鳥龍茶，特別的是葉片經過小綠葉蟬啃食，打造天然蜜香。另一款「七盞紅萃」則是清新水果茶，基底是阿薩姆紅茶、台茶18號，並且結合蘋果、石榴、西洋梨，用清甜果香與茶香打造順口喝法，趁這次買一送一通通喝起來。
七盞茶 買一送一優惠活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

七盞茶 買一送一優惠活動

活動期間：2024/01/13-01/15
活動內容：七盞茶全門市「山萃烏龍、七盞紅萃」同品項買一送一。
售價：
山萃烏龍：中杯45元/大杯50元
七盞紅萃：中杯35元/大杯40元

 

 

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