台中人氣手搖杯喫茶小舖了解到，冬天就是要來一杯暖暖的，特別冬季新品「薑香法芙娜」系列飲品，要用南投在地老薑和黑糖，暖暖手搖杯的身。同時，慶迎龍年，特別推出獨家優惠活動，1月17日起於喫茶小舖門市單筆消費滿88元即可獲得刮刮卡，刮出品牌限量好禮。



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喫茶小舖表示，元月17日起於喫茶小舖門市單筆消費滿88元即可獲得刮刮卡，刮出品牌限量好禮。龍年過好年，喫茶小舖特別推出「春節撲克牌」，陪伴顧客們歡度新春。此外，還有「品牌玻璃杯」、「春聯」等期間限定好禮。





同時，喫茶小舖冬季新品「薑香法芙娜」系列飲品廣受好評，選用南投在地老薑和黑糖完美融合，濃郁的香氣和微辣的口感，再搭配法國頂級「法芙娜100%純可可」，味道更加奢華與豐富。升級推出的「薑香法芙娜」與「薑香法芙娜歐蕾」兩款限定飲品，為手搖杯控帶來不同的味蕾享受。







喫茶小舖 喫好喫滿，龍來刮！

活動時間：1/17 - 贈/售完為止

活動一：消費滿$88，即送刮刮卡乙張

活動一：消費滿$99（指定門市），可加購限量周邊商品：春節撲克牌加購價69元，品牌玻璃杯（2款隨機）加購價89元。