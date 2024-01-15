為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 手搖杯小禮物！喫茶小舖龍年新品「薑香法芙娜」系列飲品限定上市，再加碼送「新春滿額禮」讓手搖杯控好運龍來。

手搖杯小禮物！喫茶小舖龍年新品「薑香法芙娜」系列飲品限定上市，再加碼送「新春滿額禮」讓手搖杯控好運龍來。

2024-01-15 文字：編輯 李維唐 圖片：喫茶小舖 人氣：619
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

台中人氣手搖杯喫茶小舖了解到，冬天就是要來一杯暖暖的，特別冬季新品「薑香法芙娜」系列飲品，要用南投在地老薑和黑糖，暖暖手搖杯的身。同時，慶迎龍年，特別推出獨家優惠活動，1月17日起於喫茶小舖門市單筆消費滿88元即可獲得刮刮卡，刮出品牌限量好禮。

推薦閱讀：七盞茶買一送一！台北最強無糖純茶「七盞茶」3天快閃買一送一，水果茶「七盞紅萃」、純茶「山萃烏龍」最35元喝兩杯。
喫茶小舖 喫好喫滿，龍來刮！

喫茶小舖表示，元月17日起於喫茶小舖門市單筆消費滿88元即可獲得刮刮卡，刮出品牌限量好禮。龍年過好年，喫茶小舖特別推出「春節撲克牌」，陪伴顧客們歡度新春。此外，還有「品牌玻璃杯」、「春聯」等期間限定好禮。
喫茶小舖 喫好喫滿，龍來刮！

同時，喫茶小舖冬季新品「薑香法芙娜」系列飲品廣受好評，選用南投在地老薑和黑糖完美融合，濃郁的香氣和微辣的口感，再搭配法國頂級「法芙娜100%純可可」，味道更加奢華與豐富。升級推出的「薑香法芙娜」與「薑香法芙娜歐蕾」兩款限定飲品，為手搖杯控帶來不同的味蕾享受。


 

喫茶小舖 喫好喫滿，龍來刮！

活動時間：1/17 - 贈/售完為止
活動一：消費滿$88，即送刮刮卡乙張 
活動一：消費滿$99（指定門市），可加購限量周邊商品：春節撲克牌加購價69元，品牌玻璃杯（2款隨機）加購價89元。

喫茶小舖 喫好喫滿，龍來刮！

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#新品上市
morechevron_right
文章關鍵字
新品上市 春節限定
延伸閱讀
七盞茶買一送一！台北最強無糖純茶「七盞茶」3天快閃買一送一，水果茶「七盞紅萃」、純茶「山萃烏龍」最35元喝兩杯。
 編輯 張人尹
八曜和茶聯名一沐日！夢幻聯名「八曜一沐日」粉粿柚香307登場，周邊小物「保溫杯、斗篷」、開賣資訊一次看。
 編輯 張人尹
OOO開心果手搖杯！東區手搖杯ODD ONE OUT「開心果鮮奶茶」新品開喝，開心果義式冰淇淋拍IG很可愛。
 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up