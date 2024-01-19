華山領域展開！人氣作品「咒術迴戰」第二季話題超高，這次特別在台北華山、台中驛鐵道文化園區，同步推出第二季主題快閃店，自即日起正式登場，在快閃店裡除了引進超過200款新品，還有全新打卡點，神還原「懷玉、玉折篇」以及「澀谷事變篇」場景，鐵粉通通要衝朝聖。



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鐵粉敲碗的「咒術迴戰第二季快閃店」台北場在1/19-3/24於華山文創園區登場，台中場1/26-4/7在台中驛鐵道文化園區展開，搶先開展的台北場一比一還原了180公分「獄門疆」，以及經典「澀谷事變場景」，入場就先卡位拍帥照。







同時，快閃店裡也引進第二季全新周邊，總數多達200款，包含經典「壓克力立牌」系列，有角色立牌、場景立牌、經典劇照等不同款式選擇，還有實用系保溫杯、卡套，以及超帥磁力夜燈等周邊。現場也展出多款監修中的周邊小物，讓粉絲先看先期待。





咒術迴戰第二季快閃店 台北場

如果有選擇障礙，推薦直接挑戰快閃店內的「咒力拉霸機」，每抽300元隨機獲得一款周邊，總共有13款不同組合，從A賞到M賞通通價值超過300元，還有機會獲得最大獎床包組。除此之外，台北場還有主題拍貼機，總共有3款不同相框選擇，讓人邊拍、邊玩、邊買起來。

活動期間：2024年1月19日~3月24日（除夕休館）

活動地點：華山文創園區 中7B



咒術迴戰第二季快閃店 台中場

活動期間：2024年1月26日~4月7日

活動地點：台中驛鐵道文化園區 鐵鹿大街A2