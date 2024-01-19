小朋友玩的「樂高解謎遊戲」！為了慶祝農曆龍年到來，樂高自即日起在台北打造「龍躍拼新春」快閃活動，除了設置放大版「樂高巨龍」打卡點之外，更設置了4大關卡的「闖關互動遊戲」，比以往的遊戲快閃點更增加了劇情、互動裝置，打造小朋友版的「密室逃脫」，讓人免費玩起來。
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樂高「龍躍拼新春」快閃店，這次特別以「尋找神龍」作為主要劇情，邀請大小朋友透過層層關卡找到神龍，其中包含簡易解謎、配對樂高積木、拼組樂高圖案等關卡，並且搭配聲光效果、打造石門洞窟、颶風峽谷、竹林幻境等場景，最後喚醒在「神龍殿」裡的神龍，完成任務得到神龍的龍年祝福，每著故事場境、道具環環相扣，打造小勇士們的冒險故事。
只要完成本次解謎活動，憑著蓋滿章的解謎卡，到快閃店內任意消費，就送專屬小禮物「迷你小龍」帶回家收藏。此外，這次樂高也在快閃店打造放大版的「龍年限定積木組」巨龍拍照打卡點，以及新年盒組「祥龍納福」打造出祥龍盤天的應景佈置，讓粉絲們要拍、要玩、要打卡。
樂高「龍躍拼新春」台北場
活動地點 : 台北統一時代百貨 2F夢廣場
活動時間 : 2024/1/19(五)-2024/02/14(三)
注意事項：2/9營業至17:00
樂高「龍躍拼新春」台中場
活動地點 : 台中新光三越 一樓水舞廣場
活動時間 : 2024/1/20(六)-2024/02/14(三)
注意事項：2/9營業至17:00
詳細活動規範及供應情形，依 樂高 官方公告為準。