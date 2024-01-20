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板橋貓奴都瘋狂！板橋貓咪咖啡廳「貓欸」藏在巷弄也超難訂位，超療癒「11隻店貓陪吃、貓咪天空走廊」訂位辦法先筆記。

2024-01-20 文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：163
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

舒壓就靠貓咪咖啡廳！壓力越來越大的現今社會，不管是學生面對學業、上班族面對公事，都讓人想要在週末時刻好好放鬆一下。近年來掀起一股貓咪咖啡廳熱潮，以可可愛愛的店貓撫慰大家受傷的身心靈。而藏在板橋新埔捷運站周邊巷弄的「貓欸Camulet」，營業至今七年的時間是板橋貓奴的擼貓天地，更是許多人放鬆舒壓的好去處。
板橋貓咪咖啡廳「貓欸」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
板橋貓咪咖啡廳「貓欸」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

為了好好陪伴家裡貓咪，才萌生開設「貓欸Camulet」老闆娘說道：「七年前貓咪咖啡廳概念在台灣並不流行，頂多就是有店貓而已，許多人會特別到日本貓咪咖啡廳朝聖，那台灣為何不能也有一間療癒的貓咪咖啡廳。」並希望這個空間是可以讓大家和貓咪互動，不僅在地面上設置各種貓咪用品、跳台，更自製貓咪專屬的空中走廊、吊橋，方便貓咪上下穿梭玩樂，空中走道還設計透明玻璃讓貓奴一窺貓店員的神秘肚肚和肉球。
板橋貓咪咖啡廳「貓欸」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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目前店內有11隻貓店員陪吃、陪玩，貓奴到此席地而坐用餐，店門口提供各類型逗貓棒，方便大家和貓店員互動，若是幸運的話，就會有店貓「霸王硬上鉤」坐在你的腳上賴著不走。又或是看到貓店員耍廢的躺在飲料桶和咖啡機上。其中有5隻是中途貓咪等待有緣的貓奴把主子抱回家寵。
板橋貓咪咖啡廳「貓欸」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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老闆娘特別表示，不同於常見的貓咪咖啡廳的甜點飲料，是以「有貓咪陪吃的餐廳」為概念進行餐點設計，以少見的貓耳朵義大利麵為主打，青醬、奶油醬不使用現成罐頭而是費時自製，顛覆貓咖餐點是「陪襯」的刻板印象，冬季還有限定的小火鍋可以選擇。而每個餐具也精心挑選，無論是餐盤、茶壺、杯子、杯蓋到環保吸管通通都有貓咪的造型，營造出滿滿貓咪的可愛氛圍。店門口也販售各種貓咪相關周邊，讓貓奴腦波弱的買單。

推薦閱讀：飯店也開貓咖！新開幕「擼らら Sweets」貓咪咖啡廳朝聖攻略，貓奴擼貓場次、擼貓入場方案帶你看。
板橋貓咪咖啡廳「貓欸」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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貓欸Camulet 店家資訊

地址：新北市板橋區文化路一段270巷3弄6號
預約辦法：僅接受粉絲團私訊預約
粉絲團：https://www.facebook.com/Camulet/

注意事項：
1、貓欸Camulet「非親子非寵物餐廳」。
2、滿13歲以上可以現場候位。
3、不接待12歲(含)以下小朋友。
4、每人低消250元。
5、用餐時間為2小時。
 

貓欸Camulet 入店守則

1、請勿抱起貓咪、追貓極強迫任何貓咪不喜歡的行為。
2、注意音量，請尊重貓咪及其他客人。
3、請制止貓咪吃人的食物和飲料。
4、請勿餵食自行攜帶的貓咪零食。
5、歡迎拍照，請不要開啟閃光燈。
 

貓欸Camulet 貓店員餵食時間

12:30、15:30、19:30、點心時間不固定

 

更多「貓欸Camulet 」照片：

板橋貓咪咖啡廳「貓欸」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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 編輯 張人尹
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