舒壓就靠貓咪咖啡廳！壓力越來越大的現今社會，不管是學生面對學業、上班族面對公事，都讓人想要在週末時刻好好放鬆一下。近年來掀起一股貓咪咖啡廳熱潮，以可可愛愛的店貓撫慰大家受傷的身心靈。而藏在板橋新埔捷運站周邊巷弄的「貓欸Camulet」，營業至今七年的時間是板橋貓奴的擼貓天地，更是許多人放鬆舒壓的好去處。







為了好好陪伴家裡貓咪，才萌生開設「貓欸Camulet」老闆娘說道：「七年前貓咪咖啡廳概念在台灣並不流行，頂多就是有店貓而已，許多人會特別到日本貓咪咖啡廳朝聖，那台灣為何不能也有一間療癒的貓咪咖啡廳。」並希望這個空間是可以讓大家和貓咪互動，不僅在地面上設置各種貓咪用品、跳台，更自製貓咪專屬的空中走廊、吊橋，方便貓咪上下穿梭玩樂，空中走道還設計透明玻璃讓貓奴一窺貓店員的神秘肚肚和肉球。







目前店內有11隻貓店員陪吃、陪玩，貓奴到此席地而坐用餐，店門口提供各類型逗貓棒，方便大家和貓店員互動，若是幸運的話，就會有店貓「霸王硬上鉤」坐在你的腳上賴著不走。又或是看到貓店員耍廢的躺在飲料桶和咖啡機上。其中有5隻是中途貓咪等待有緣的貓奴把主子抱回家寵。





貓欸Camulet 店家資訊

地址：新北市板橋區文化路一段270巷3弄6號

預約辦法：僅接受粉絲團私訊預約

粉絲團：https://www.facebook.com/Camulet/



注意事項：

1、貓欸Camulet「非親子非寵物餐廳」。

2、滿13歲以上可以現場候位。

3、不接待12歲(含)以下小朋友。

4、每人低消250元。

5、用餐時間為2小時。



貓欸Camulet 入店守則

1、請勿抱起貓咪、追貓極強迫任何貓咪不喜歡的行為。

2、注意音量，請尊重貓咪及其他客人。

3、請制止貓咪吃人的食物和飲料。

4、請勿餵食自行攜帶的貓咪零食。

5、歡迎拍照，請不要開啟閃光燈。



貓欸Camulet 貓店員餵食時間

12:30、15:30、19:30、點心時間不固定