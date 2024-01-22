黃色小鴨游到全家了！睽違十年，再度遊回高雄愛河灣的黃色小鴨，掀起許多人的回憶殺，這次全家特別和高雄燈會合作，推出獨家正版授權的黃色小鴨杯塞，可可愛愛的黃色小鴨只要買Let's Café或私品茶就可以加價購。除了可愛系小物之外，全家也同步和「欣葉•生活•廚房」合作推出大人系日式咖哩，100％從日本進口的咖哩粉打造出濃郁涮嘴的咖喱飯。







超療癒的黃色小鴨將在1/27~2/25油到高雄愛河灣，巨型放大萌的黃色小鴨勢必將席捲IG打卡牆，這次全家也跟上黃色旋風，由霍夫曼正版授權推出的造型黃色小鴨杯塞，只要買Let's Café或私品茶全品項，即可用39元銅板價加價購，全台限量2萬個要搶要快。若是購買熱飲的話，還加碼再送黃色小鴨杯套，特殊剪裁呈現出小鴨游泳的模樣，超療癒。







同時，全家也響應日本咖哩日，跨界和欣葉國際餐飲聯名推出咖哩飯系列，將全家熱賣的「金咖哩」全面升級，1/24首發新品有大量蔬果與焦糖洋蔥醬熬煮「金咖哩果香甘口咖哩飯」、使用3種日本直輸咖哩調製「金咖哩濃厚辛辣咖哩飯」，從日本100%進口咖哩粉，再以日本職人秘方特調出專屬風味。1/31再推大人系「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」，使用兩種日本咖哩特調出黃金比例，再加上些許巴薩米克醋提味，搭上鮮嫩牛五花超過癮。



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全家黃色小鴨杯塞、杯套

活動時間：1/24~2/25

活動內容：

1、購買Let's Café或私品茶全品項任1杯，即可加39元贈1個造型杯塞，限量2萬個，贈完為止。

2、購買全家的Let's Café或私品茶之熱飲任1杯，即贈送黃色小鴨杯套1個，限量150萬個，贈完為止。



全家X欣葉國際餐飲金咖哩 新品介紹

優惠：01/24至02/06，購買金咖哩系列商品，即加贈金咖哩10元購物金優惠券。

品項：

1、金咖哩 極旨黑咖哩牛飯 99元（01/31開賣，限量120,000份)

2、金咖哩 果香甘口咖哩飯 89元（01/24開賣，限量120,000份）

3、金咖哩 濃厚辛辣咖哩飯89元（01/24開賣，限量120,000份）