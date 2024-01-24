鶴茶樓跟熊本聯名！不斷創新、發揮創意的「鶴茶樓」，這次首度和日本熊本縣聯名，於春節前夕請到熊本熊部長坐鎮，可可愛愛的熊本熊變成飲料杯之外，更帶來熊本在地人氣阿蘇山麓地區牛乳，搭上鶴茶樓自身擅長的茶飲特調「大阿蘇生乳茶」、「新春草莓 大阿蘇生乳雪泥」，讓奶茶控和草莓控又有藉口去喝杯鶴茶樓。





呆萌可愛的熊本縣吉祥物「熊本熊」，這次現身在鶴茶樓的飲料杯上，以熊本熊當地阿蘇山麓地區的好山好水以及乳牛為背景，兩款聯名熊本熊飲料杯隨機出杯，讓人喝杯飲料也能被萌到。並嚴選熊本阿蘇山麓直送來台的生乳，特製成兩款限定飲料，用最濃醇香的阿蘇山生乳擄獲飲料控。





奶茶控一定要點的「大阿蘇生乳茶」，是將鶴茶樓招牌桂香烏龍茶和舶來紅茶，依黃金比例混搭，搭上阿蘇山生乳就是最經典療癒的奶茶。而「新春草莓 大阿蘇生乳雪泥」則是豪邁加入阿蘇山生乳和新鮮草莓打成雪泥，再加上滿滿的新鮮草莓、桂香烏龍凍增添不同口感。若購買任一杯聯名飲料，再加任一款鶴茶樓飲品，就加碼再送熊本熊聯名紅包袋。



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鶴茶樓、熊本聯名飲料

開賣時間：2/1起

大阿蘇生乳茶 L $75

新春草莓 大阿蘇生乳雪泥 L $100



鶴茶樓、熊本聯名優惠

活動時間：2/1起

活動內容：凡購買任一杯聯名飲料(大阿蘇生乳雪泥/大阿蘇生乳茶) + 鶴茶樓任一飲品，即送紅包袋１組(2入)，限量發完為止。