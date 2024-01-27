為了讓國旅可以發揮到最大價值，晶英推出買一送一優惠住房專案，台南最有人氣酒店之一「台南晶英酒店」推出平日入住加碼送捷絲旅台南虎山館住宿券，同時太魯閣晶英酒店則是聯手晶泉丰旅推出「山與泉玩樂假期」買一搭一住房優惠專案，搶攻國旅最高CP值2024必住夢幻清單。







台南晶英表示，為了迎來盛大的「龍耀臺南」臺灣燈會，台南晶英特別自2/3至3/7推出「搭高鐵遊燈會」專案，平日入住即贈捷絲旅台南虎山館住宿券，三天兩夜不含早餐每房7,999元起，加碼至多四人同住不加價，揪團同行四人台北至台南高鐵來回最高可省3,240元起。





台南晶英補充說明，入住限定優惠「搭高鐵遊燈會」住房專案，朝聖「龍耀臺南」臺灣燈會，此一年度盛會睽違16年再度於府城舉辦，策展概念結合歷史悠久的安平燈區，以及象徵現代科技發展的高鐵燈區，考量兩地距離，飯店貼心設計的行程包括入住位於舊城區的台南晶英，先至安平遊憩碼頭、林默娘公園與運河沿岸等處欣賞水域融合燈藝的浪漫美景，再使用專案贈送的捷絲旅台南虎山館住宿券安排連住，於「高鐵燈區」感受氣勢磅礡巨型龍年主燈與串聯綠能多媒體的光影藝術。





此外，一直都有最難訂、一直都有峽谷最美、一直都是冬天必去的兩大人氣飯店「太魯閣晶英酒店」則是與礁溪最有人氣的「晶泉丰旅」合作聯手推出「山與泉玩樂假期」三天二夜住房專案，2024年2月1日起至6月30日，雙人成行專案優惠價15,800元起，無論選擇自駕或火車漫遊，都是讓人羨慕的旅程。















台南晶英 搭高鐵 遊台南燈會

活動期間：2024/02/03-2024/3/7 兩天一夜

活動內容：入住12坪海東家庭客房兩中床、兩人成行不含早餐7,999元起

加碼優惠：贈捷絲旅台南虎山館「鼓迎家庭客房兩中床」住宿券 (住宿券效期至2024/06/30)、贈龍年限定原木餐具組乙組

專案說明：專案適用平日(週日至周四)入住





買 太魯閣晶英 送 礁溪晶泉丰旅

優惠期間：2024年2月1日起至6月30日

專案價格：15,800元起

完整介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/381261

