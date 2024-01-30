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星宇史努比周邊在7-11！超過13款「星宇航空X史努比小物」7-ELEVEN集點送你，史努比機長眼罩枕、行李箱帶我飛一波。

2024-01-30 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：8,116
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編輯 張人尹

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最喜歡的帥機長是這一款！星宇航空、史努比、7-ELEVEN這次打造最強三方聯名，7-ELEVEN在2/5起推出全新「星宇航空X史努比聯名精品集點送」，超萌機長造型史努比，以及史努比主題的「旅行小物」通通集點送給你，如果你是小七會員也可以搶先、免集點直接買。

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7-ELEVEN 星宇航空X史努比聯名精品集點送 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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先前「星宇航空X史努比」宣布聯名，超可愛的機上周邊小物讓粉絲們尖叫，這次不用搭飛機，到7-ELEVEN就有「星宇航空X史努比聯名精品集點送」全新活動，推出超過13款旅行周邊小物，還把超萌「史努比」換上機長夾克，推出限量絨毛娃娃、以及絨毛娃娃鑰匙圈，鐵粉一定要搶先收藏。
7-ELEVEN 星宇航空X史努比聯名精品集點送 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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此外，搭飛機必備的實用周邊，也推出史努比大頭造型「造型眼罩枕」，兼具眼罩和枕頭功能，在飛機上超好睡。鐵粉也要搭配療癒系「史努比抱枕毯」可以折疊收納成三角型抱枕，帶出門超方便。陪著睡覺的還有療癒系「限量布偶小夜燈」，放在房間耍可愛。
7-ELEVEN 星宇航空X史努比聯名精品集點送 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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同時，為了出國方便，本次集點也推出限量「旅行硬殼收納包」裝進各種盥洗用品、3C周邊，還有超帥「Traveler's Choice22吋行李箱」全黑設計超有質感，還可以搭配「密碼鎖束帶+掛牌組」行李轉盤一秒找到你的行李。此外，出國必備的「USB電源供應器」、外出實用的「史努比保溫杯」這次集點也通通要買到。
7-ELEVEN 星宇航空X史努比聯名精品集點送 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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本次7-ELEVEN「星宇航空X史努比」集點送活動，可以會員直接加購、或是集滿6點換購13款周邊小物，此外還有一款隱藏版周邊「史努比萬用大開口收納包」，總共8種顏色對應8個城市，隨機出貨，在2/6起只要笑非不限金額，就能用169元加購一個，超實用小包、超高CP值一定要搶。
7-ELEVEN 星宇航空X史努比聯名精品集點送 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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除此之外，本次7-ELEVEN也為了史努比鐵粉，集結了更多「史努比」龍年限定周邊，包含賣萌系「龍年玩偶、飲料提袋」等實用小物，也有3C周邊「行動電源、無線充電盤、電子秤」以及「康寧史努比餐具、環保杯」甚至史努比金飾等，2/5起都可以在小七加價換購，就是比直接在店家買更便宜，史努比控要準時衝。
7-ELEVEN 星宇航空X史努比聯名精品集點送 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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7-ELEVEN 星宇航空X史努比聯名精品集點送

活動期間：2024年2月5日(一)15:00起至2024年2月18日24：00止。贈品兌換至2024年02月20日24：00止。
活動方式：OPEN POINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。

7-ELEVEN 星宇航空X史努比聯名精品集點送 週邊小物推薦
限量機長絨毛娃娃
快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+499元換購
集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+499元換購

限量單入絨毛娃娃鑰匙圈
快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+299元換購
集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+299元換購

限量布偶小夜燈
快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+549元換購
集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+549元換購

限量迴力小飛機4入組
快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+1,299元換購
集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+1,299元換購

限量抱枕毯
快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+599元換購
集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+599元換購

限量造型眼罩枕
快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+299元換購
集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+299元換購

限量旅行硬殼收納包
快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+299元換購
集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+299元換購

限量Traveler's Choice22吋行李箱
快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+1,499元換購
集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+1,499元換購

限量密碼鎖束帶+掛牌組
快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+399元換購
集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+399元換購

限量EVO安全帽
快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+699元換購
集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+699元換購

限量1L 304不鏽鋼雙面保溫瓶
快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+699元換購
集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+699元換購

限量USB電源供應器
快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+699元換購
集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+699元換購

限量皮革鑰匙圈3入組
快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+549元換購
集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+549元換購
 

星宇航空X史努比聯名當筆購

活動品項：限量萬用大開口收納包（共8款隨機出貨）
活動日期：2024年2月6日(二) 00:00起至2024年02月20日24：00止，消費不限金額+169元換購1款。
款式內容：日本/東京款、美國/洛杉磯款、新加坡款、泰國/曼谷款、美國/舊金山款、越南/胡志明市款、馬來西亞/檳城款、菲律賓/宿霧款，款式隨機兌換。

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

 

 

 

看更多7-ELEVEN 星宇航空X史努比聯名小物：
7-ELEVEN 星宇航空X史努比聯名精品集點送 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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