最喜歡的帥機長是這一款！星宇航空、史努比、7-ELEVEN這次打造最強三方聯名，7-ELEVEN在2/5起推出全新「星宇航空X史努比聯名精品集點送」，超萌機長造型史努比，以及史努比主題的「旅行小物」通通集點送給你，如果你是小七會員也可以搶先、免集點直接買。



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先前「星宇航空X史努比」宣布聯名，超可愛的機上周邊小物讓粉絲們尖叫，這次不用搭飛機，到7-ELEVEN就有「星宇航空X史努比聯名精品集點送」全新活動，推出超過13款旅行周邊小物，還把超萌「史努比」換上機長夾克，推出限量絨毛娃娃、以及絨毛娃娃鑰匙圈，鐵粉一定要搶先收藏。







此外，搭飛機必備的實用周邊，也推出史努比大頭造型「造型眼罩枕」，兼具眼罩和枕頭功能，在飛機上超好睡。鐵粉也要搭配療癒系「史努比抱枕毯」可以折疊收納成三角型抱枕，帶出門超方便。陪著睡覺的還有療癒系「限量布偶小夜燈」，放在房間耍可愛。





7-ELEVEN 星宇航空X史努比聯名精品集點送

同時，為了出國方便，本次集點也推出限量「旅行硬殼收納包」裝進各種盥洗用品、3C周邊，還有超帥「Traveler's Choice22吋行李箱」全黑設計超有質感，還可以搭配「密碼鎖束帶+掛牌組」行李轉盤一秒找到你的行李。此外，出國必備的「USB電源供應器」、外出實用的「史努比保溫杯」這次集點也通通要買到。本次7-ELEVEN「星宇航空X史努比」集點送活動，可以會員直接加購、或是集滿6點換購13款周邊小物，此外還有一款隱藏版周邊「史努比萬用大開口收納包」，總共8種顏色對應8個城市，隨機出貨，在2/6起只要笑非不限金額，就能用169元加購一個，超實用小包、超高CP值一定要搶。除此之外，本次7-ELEVEN也為了史努比鐵粉，集結了更多「史努比」龍年限定周邊，包含賣萌系「龍年玩偶、飲料提袋」等實用小物，也有3C周邊「行動電源、無線充電盤、電子秤」以及「康寧史努比餐具、環保杯」甚至史努比金飾等，2/5起都可以在小七加價換購，就是比直接在店家買更便宜，史努比控要準時衝。

活動期間：2024年2月5日(一)15:00起至2024年2月18日24：00止。贈品兌換至2024年02月20日24：00止。

活動方式：OPEN POINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。



7-ELEVEN 星宇航空X史努比聯名精品集點送 週邊小物推薦

限量機長絨毛娃娃

快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+499元換購

集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+499元換購



限量單入絨毛娃娃鑰匙圈

快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+299元換購

集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+299元換購



限量布偶小夜燈

快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+549元換購

集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+549元換購



限量迴力小飛機4入組

快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+1,299元換購

集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+1,299元換購



限量抱枕毯

快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+599元換購

集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+599元換購



限量造型眼罩枕

快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+299元換購

集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+299元換購



限量旅行硬殼收納包

快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+299元換購

集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+299元換購



限量Traveler's Choice22吋行李箱

快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+1,499元換購

集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+1,499元換購



限量密碼鎖束帶+掛牌組

快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+399元換購

集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+399元換購



限量EVO安全帽

快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+699元換購

集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+699元換購



限量1L 304不鏽鋼雙面保溫瓶

快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+699元換購

集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+699元換購



限量USB電源供應器

快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+699元換購

集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+699元換購



限量皮革鑰匙圈3入組

快閃購：2024年2月5日(一)15:00起，消費不限金額+549元換購

集點送：2024年2月21日(三)15:00起，集滿6點+549元換購



星宇航空X史努比聯名當筆購

活動品項：限量萬用大開口收納包（共8款隨機出貨）

活動日期：2024年2月6日(二) 00:00起至2024年02月20日24：00止，消費不限金額+169元換購1款。

款式內容：日本/東京款、美國/洛杉磯款、新加坡款、泰國/曼谷款、美國/舊金山款、越南/胡志明市款、馬來西亞/檳城款、菲律賓/宿霧款，款式隨機兌換。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。