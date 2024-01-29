情人節就要送不一樣的！有人說情人節就是商人的節日，在情人節前夕可以買到各式各樣進口巧克力、造型巧克力，但其實，近年「台灣在地巧克力」更是話題度越來越高，在巧克力這種看似「洋派」的甜點裡面，加入台灣在地元素，變成全新送禮的首選，這次情人節就送最有個性、最特別的「台灣巧克力」耍點浪漫。







台灣最南端屏東，因為氣溫夠高、加上以前多種植檳榔樹，有樹蔭遮蔽、加上高溫潮濕的環境，打造了適合可可樹生長的、類似雨林的環境，經過許多實驗與改良，在2010年起終於成功打造「Tree to Bar」台灣生產的在地巧克力，並且在2017年世界巧克力大賽獲得多項好成績，從此也讓「台灣巧克力」變成一股新的潮流。







而台灣人對於「巧克力」的認識，也從小時候吃的「77乳加、大波露巧克力」之外，開始關注到各地知名的「精品巧克力」品牌，像是「畬室巧克力、Feeling 18-18度c巧克力」更是與台灣超商合作推出巧克力霜淇淋，此外還有一類是「巧克力農場、巧克力觀光工廠」可以帶著全家大小參觀巧克力製作、再買伴手禮回家。現在跟著窩客們的介紹，一起看看「台灣在地巧克力品牌」怎麼買、怎麼玩。





台灣巧克力推薦：阿信巧克力農場

窩客 DPM 說：

「阿公的可可園」來到這裡一定要認識可可樹和蓋章。...巧克力口味，首推「車城鹹蛋」沒想到鹹蛋和巧克力這麼搭!! 「女爵」也是很推!! 喜歡巧克力也能吃生巧克力，美味...<全文介紹>



#阿信巧克力農場

地址：屏東縣恆春鎮萬里路27-8號

電話：08-886-9696







台灣巧克力推薦：可茵山

窩客 菓子の幸福週記 說：

右側門口進去是觀光工廠，可以了解產線機器的運作流程，導覽人員剖開可可果，讓大家吃看看新鮮的可可豆，有點像是山竹的口感，咬完果肉再把可可豆咬碎，微酸有淡淡的可可香氣...<全文介紹>



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#可茵山

地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段123號

電話：08-866-3688







台灣巧克力推薦：巧克力雲莊

窩客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 說：

園區規劃了一連串與巧克力相關的活動，不僅能體驗DIY的樂趣，帶大家透過3D科技窺探巧克力世界，還能品嚐各式各樣的巧克力，甚至提供住宿服務，很適合喜歡定點旅行的朋友...<全文介紹>



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#巧克力雲莊

地址：苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪49-2號

電話：(037)996-916







台灣巧克力推薦：畬室 法式巧克力

窩客 小花隊長 說：

「畬」音同余，意指山中涵養數年的沃田，自有盎然飽滿之華，專注呈現精緻巧克力本味與多樣風土食材的融合之美。自2015年創立後，不斷探索融匯東西文化，獲得多項國際殊榮，拓展台灣甜點師在國際的能見度...<全文介紹>



#畬室 法式巧克力

地址：台北市大安區仁愛路四段112巷3弄10號

電話：(02)2701-0792







台灣巧克力推薦：Feeling 18-18度c

窩客 Catalina旅遊小筆記 說：

8度C 巧克力工房是18度C的創始品牌，南投最知名的巧克力，於2007年在埔里開設的第一個店面，現場提供各式各樣的巧克力，可以自選單顆巧克力組成禮盒，挑選期間店員會提供幾顆試吃，吃過就會馬上愛上，我特別愛「酒心巧克力系列」，大人系巧克力有濃郁的巧克力香，和滿滿的酒香，超濃郁超美味！...<全文介紹>



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#Feeling 18-18度c

地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號

電話：049 – 2984863







台灣巧克力推薦：莊式巧克力

窩客 傑森大大 說：

「莊式巧克力專賣店」坐落於林口三井斜對面，老闆莊凱宗從小在花團錦簇的花店中成長，後經歷珠寶銷售工作後，決定遠赴日本學習法式甜點，由於喜愛精緻小巧的事物，且在學習甜點的旅途中深深被巧克力所吸引，促使他將色彩美學與巧克力結合，希望讓更多人品嚐到巧克力中的美與藝術...<全文介紹>



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#莊式巧克力

地址：新北市林口區文化二路一段160號

電話：(02)2608-5206







台灣巧克力推薦：Choco17

窩客 像喵的母老虎 說：

絕大部分這種茶味巧克力的基底大多都是白巧搭配製作的，口味較偏甜，我個人更愛黑巧濃韻微苦的口感，這款伯爵茶巧克力很特別，是搭配黑巧克力做成的茶味生巧克力唷！帶著柑橘香氣的茶味，沒有被濃郁黑巧克力給蓋過，只能說這款巧克力黃金比例抓的將將好...<全文介紹>



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#Choco17

地址：台中市北屯區東山路一段123巷17號

電話：04-2437-5020







台灣巧克力推薦：COFE

窩客 Elisa 說：

選了紅玉紅茶跟槴子花烏龍各一款，剛好是發酵茶跟半發酵茶的不同組合，黑巧克力的風味非常足夠，帶著可可的微酸與大人感苦味，尾韻仍有著滑順的回甘...<全文介紹>



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#COFE

地址：台北市大同區迪化街一段248號2F

電話：02-2552-8386







台灣巧克力推薦：Cona's妮娜巧克力

窩客 小咪ma．吃喝玩樂趣 說：

Cona's妮娜巧克力的人氣商品就是這一款乾果巧克力，目前已經有10種口味嚕，以黑巧克力、牛奶巧克力、白巧克力當基底，結合南投特產的茶品或是特色調味，包裹著堅果、果乾，圓圓的一顆香甜又有層次，也是辦公室團購最熱門的商品...<全文介紹>



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#Cona's妮娜巧克力

地址：南投縣埔里鎮桃米路32號

電話：049-2919528







台灣巧克力推薦：Q sweet

窩客 小虎食夢網 說：

黑巧克力內餡類，在嘴裡揮之不去的外層巧克力粉的苦香、內層巧克力內餡的甜香、同樣濃到化不開，不管是口感還是巧克力的風味，個人都非常喜歡，也推薦給喜歡吃濃苦型巧克力的朋友...<全文介紹>



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#Q sweet

地址：台北市大安區信義路四段199巷7號

電話：02-2700-8088







台灣巧克力推薦：可可德歐

窩客 YUNO的吃喝玩樂日記 說：

在地深耕十載的「可可德歐」手工巧克力專賣店，嚴選宜蘭在地食材作為巧克力內餡，與當地優質小農配合，吃到的真正的宜蘭味巧克力，其中的蘭陽金棗、噶瑪蘭威士忌、焦糖醍醐、 宜蘭燒酎、玉女番茄、四季春紅茶...等都很有特色...<全文介紹>



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#可可德歐

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路50號1樓之5

電話：03-931-1833



