好想發財、刮刮樂好想刮中！一年的開始總是希望有福氣、有財運，而「拿錢母、發財金」更是許多人求財、招財的儀式感，尤其有宮廟加持過的錢母，更是要好好收藏，希望他為自己帶來福氣跟好運。窩客島這次特別整理7款「2024龍年錢母、龍年發財金」領取方式、兌換方式，吃美食還能免費拿錢母。







摩斯漢堡 2024龍年錢母

為了迎接春節，摩斯漢堡在2/10-2/12（初一至初三）期間，只要到門市消費不限金額，就送龍年限定版「一元復始」春節小卡，以圓形卡片設計，卡片中有應景的青龍圖案、搭配一塊錢錢母，讓人吃摩斯也能沾好運。



領取方式：2024/2/10-2/12，到摩斯漢堡門市消費不限金額，就送「一元復始」春節小卡，限量送完為止。







必勝客2024龍年錢母

必勝客錢母超狂！超有誠意的必勝客，這次特別打造2024限定錢母「必勝金」，特聯名大甲鎮瀾宮，並且每一個「必勝金」都經過鎮瀾宮媽祖加持，錢母正中間有必勝客LOGO，必且搭配特製版「必勝客比薩紙盒」拿來裝錢母，通通採限量供應，送完為止。讓比薩控有吃、有拿、有保庇。



領取方式：2024/2/13起，買期間限定比薩「松葉蟹大蝦干貝比薩／金皇軟殼蟹干貝比薩」，就能領媽祖加持「必勝金」，全台限量6600組。





臺虎精釀 2024龍年錢母

最奢華、最閃亮龍年錢母！臺虎精釀這次針對2024龍年推出「桔龍天相龍年禮盒」，從外盒就金光閃閃，禮盒內包含兩瓶金桔口味的龍年限定啤酒，以及一個超浮誇「龍年特製紀念金幣錢母」，上方圖案是金龍從葫蘆中飛出，以3D雕刻方式增添細節感。



販售方式：「禮桔龍天相龍年禮盒」每盒888元/組，每盒包含一枚「龍年特製紀念金幣錢母」。

販售通路：臺虎啜飲室、微風超市、遠東異國美食館







7-ELEVEN 2024龍年錢母

如果想要買錢母幫自己運勢加持，7-ELEVEN在1/22起推出6款超人氣錢母預購，其中包含「大甲媽紅包3入組」每個紅包鑲嵌一個媽祖錢母，此外還有「白沙屯媽祖時來運轉龍年錢母、金銀雙收招財錢母、錢母鑰匙圈」最低99元預購。最虔誠還有「金門皇家拱天宮建廟160年陳高紀念酒組」搭配2枚錢母，還有超狂「白沙屯錢母金幣一台兩」黃金純度9999，售價每個88,588元，有買有保庇。



預購期間：2024年1月22日至2024年5月5日

預購方式：7-ELEVEN門市預購







台北年貨大街 2024龍年錢母

每年春節前必逛「台北年貨大街」，在迪化街買年貨、人擠人，就是特別有年味。這次年貨大街特別推出「龍好運發財金」金龍造型錢母，獲得方式有3種，在年貨大街玩「龍來抓紅包」夾娃娃機活動並拍照分享，或是臺北市商業處「我是商Ya人」官方粉絲團活動，都有機會獲得，市長走街拜年也有機會領取，讓台北人通通領起來。



領取方式：

1、參加年貨大街期間永樂廣場的「龍來抓紅包」活動，有機會獲得「龍好運發財金」。

2、參加首長走街拜年活動，有機會獲得「龍好運發財金」。

3、參加臺北市商業處「我是商Ya人」官方粉絲團活動，有機會獲得「龍好運發財金」。







統一時代百貨 2024龍年錢母

統一時代百貨台北店春節推出「新春賀歲」活動，打造春節限定的「龍年迎神節」開運活動，集結全台各大廟宇的好運氣，2/10初一當天前500名入館顧客，送「松山奉天宮發財金」乙份、2/12初三送「烘爐地南山福德宮發財金」、2/13初四送「北投關渡宮錢母」，此外2/14初五則送「台北霞海城隍廟月老御守」，每天限量、一定要趁早衝。



領取方式：春節期間，當日11點起，在忠孝東路大門口現場發放號碼牌領取。

贈送內容：

初一：松山奉天宮發財金，限量500份

初三：烘爐地南山福德宮發財金，限量300份

初四：北投關渡宮錢母，各限量300份

初五：台北霞海城隍廟月老御守，各限量300份







遠東百貨 2024龍年錢母

遠東百貨全台各分店，也針對2024龍連春節推出應景活動，其中「遠百桃園」為回饋民眾舉辦「日日發財金」活動，從初一到初四天天免費送發財金，大年初一送「台南鹿耳門歲錢」、大年初二送「嘉義文財殿發財金」、大年初三送「中和烘爐地發財金」、大年初四送「財運興隆發財金」，每日限量100份。此外，「高雄大遠百」買春節福袋也有機會獲得「高雄意誠堂關帝廟聖帝祖武財神招財錢母」，每袋福袋200元，大年初一起開賣。



遠百桃園：

大年初一2/10送「台南鹿耳門歲錢」，限量100份。

大年初二2/11送「嘉義文財殿發財金」，限量100份。

大年初三2/12送「中和烘爐地發財金」，限量100份。

大年初四2/13送「財運興隆發財金」，限量100份。



高雄大遠百：

大年初一2/10起開賣「祥龍賀新歲好運袋」，每袋200元，福袋內容包含遠百紅利券200元和「鴻運當頭‧好運一路發抽獎」摸彩券、高雄意誠堂關帝廟聖帝祖武財神招財錢母乙枚。





▲圖片為2023錢母活動示意圖，2024年度活動方式依遠百官方公告為準。



桃園華泰名品城2024龍年錢母

年節期間初一至初三 (2/10-2/12)，GLORIA OUTLETS華泰名品城將舉辦「雙龍踩街大遊行」活動！一連三天的14:00-15:00，將有雙龍、雙Q財神繞行全園區，並分別在二期「祥龍聚寶發財樹」前進行套路演出，形成八龍齊聚的盛大場面。遊行隊伍亦會繞行至三期廣場前，演出精彩壓軸的雙龍搶珠，並引導民眾過龍門，從雙Q財神手中獲得1000份發財錢母。快呼朋引伴，一起來拿紅包、沾喜氣。



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詳細活動規範及供應情形，依 各品牌 官方公告為準。