堪稱最懂拍、也是最會讓人拍到停不下來的桃園華泰名品城，這一次為了2024龍年春節，特別打造中西合璧的美式唐人街必拍春節地景藝術。2/2至2/25一連24天開放兩個超限定的龍年快閃場景，讓每一位來到華泰都可以拍到最美「華泰唐人街」，一起感受「祥龍獻瑞迎新年」的熱鬧氣氛。並且初一到初三，再加碼推出雙龍、雙Q財神現身火紅燈海下，發放發財錢母讓人討個開運好彩頭。



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為歡慶2024龍年到來，桃園華泰名品城特別將「金龍搶珠」的意象，貫穿在全區年節佈置與行銷活動中。一期「大桔大利Garage」以金桔、橘子加以點綴。金黃耀眼的果實，不僅有吉祥如意的好兆頭，其形狀更似龍珠，寓意著人們對美好生活的嚮往。





車庫外的四棵樹均有不同裝飾主題，包含象徵大吉大利的橘子樹、財源廣進的紅包樹、榮華富貴的元寶樹、吉祥納福的福氣樹。民眾只要在樹下合影，絕對能讓新的一年風生水起！右側涼亭以家庭團圓為概念做佈置，桌椅上擺滿紅金相間的喜氣家飾，很適合家人齊聚擺拍走春全家福。





而走入車庫內，宛如看見微型迪化街攤位。這裡是年貨小販的春節車庫，隨處可見春聯攤、紅包攤、年節吊飾攤、桔子盆栽…，搭配牆上喜氣洋洋的LED霓虹字樣，頗有東方過年氣息。左側老爺車上滿載一箱箱橘子、銅錢、元寶。右側古董衣桿掛滿各式唐裝，供民眾自由穿搭。樑上除了高掛燈籠彩球，還有時不時發出悅耳鳥鳴的花卉鳥籠。





而另一個新年場景「祥龍聚寶發財樹」座落在二期噴水池中央。不僅有紅包點綴的5.5米黃金樹，更有色彩繽紛的六條龍盤旋攀附、飛天搶珠的畫面，頗有欣欣向「龍」的美好意象。三期廣場則有彰化超人氣排隊甜點「小熊菓子」首度快閃登陸桃園，販售一年可賣破1000萬顆，外酥內蓬鬆綿密的芙菲小圓餅。



2/5-2/28間，引進大家最愛的期間限定冬戀草莓、經典口味、法式巧克力、黑糖雪絨花生，絕對是你不容錯過的年節伴手禮！此外，今年有1.7公里長的「大桔大利燈籠海」綿延全區大道。大家在殺紅包採買新衣之餘，可在紅橘色系光影下走春，讓民眾沐浴在超有感的年節氣氛中。同時，年節期間初一至初三 (2/10-2/12)，GLORIA OUTLETS華泰名品城將舉辦「雙龍踩街大遊行」活動！一連三天的14:00-15:00，將有雙龍、雙Q財神繞行全園區，並分別在二期「祥龍聚寶發財樹」前進行套路演出，形成八龍齊聚的盛大場面。遊行隊伍亦會繞行至三期廣場前，演出精彩壓軸的雙龍搶珠，並引導民眾過龍門，從雙Q財神手中獲得1000份發財錢母。快呼朋引伴，一起來拿紅包、沾喜氣。



2024桃園華泰名品城「華泰唐人街」龍年限定場景

開拍時間：即日起

活動期間：2/2至2/25一連24天

活動地點：桃園市中壢區春德路189號



2024桃園華泰名品城初一至初三發錢母

活動期間：初一至初三 (2/10-2/12)

活動地點：GLORIA OUTLETS華泰名品城