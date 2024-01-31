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上班族微翹班吃！改裝新開「GODIVA新光A8」霜淇淋第二件5折，獨家再推「巧克力聖代」8塊巧克力蛋糕加滿。

2024-01-31 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：802
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

信義區巧克力控微翹班吃GODIVA！位於新光三越A8地下一樓的GODIVA，今日正式改裝重新開幕，以全新面貌和更大的空間，繼續為巧克力控獻上各種比利時皇家巧克力美好。除了有經典必吃巧克力霜淇淋、男友神隊友巧克力禮盒之外，現場更加碼販售巧克力蛋糕、現烤可芙，並加碼祭出獨家限定「巧克力聖代」、「阿法奇朵」，將經典巧克力霜淇淋變化出不一樣的新滋味，是只有信義區A8才吃得到。
GODIVA 新光三越A8/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
GODIVA 新光三越A8/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

全新改裝開幕的GODIVA 新光三越A8，整體風格融合品牌LOGO經典金色色調，並將歐洲圓拱建築特色融入在店內，新增座位區、甜點櫃等空間，提供更多巧克力選擇。並人氣王巧克力霜淇淋推出全新獨家冰品。料超多的「巧克力聖代」，底層有四塊巧克力蛋糕、巧克力醬，中間再擠上巧克力霜淇淋後，再鋪上四塊巧克力蛋糕、鮮奶油、巧克力豆、巧克力豆片等，最後上桌還以浮誇的乾冰呈現煙霧繚繞華麗視覺，整體療癒感爆棚。
GODIVA 新光三越A8/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
GODIVA 新光三越A8/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

而「阿法奇朵」則是苦甜大人味的新選擇，以巧克力霜淇淋為基底，再淋上濃厚的義式濃縮咖啡，巧克力的香甜搭上微苦咖啡，讓附近信義區上班族下午微翹班來朝聖。此外，為了歡慶A重新開幕，即日起至2/4，只要購買GODIVA可芙、蛋糕、霜淇淋同價位，可享第二件半價優惠。
GODIVA 新光三越A8/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
GODIVA 新光三越A8/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



若是2/29前單筆消費滿1,199元，則加碼送GODIVA霜淇淋乙隻，口味任選。推薦大家到現場買新春年節禮盒、情人節禮盒，順便換免費霜淇淋吃。龍年禮盒搭配百香果焦糖白巧克力、榛子牛奶巧克力與焦糖黑巧克力三種限定口味，情人節禮盒則是有以星空造型創作出繽紛外觀的限定巧克力。

推薦閱讀：誰說只吃Godiva！11間「台灣在地巧克力」情人節送她最有心，精品巧克力「畬室、18度c」、巧克力莊園「可茵山、阿信巧克力」邊玩邊吃。
GODIVA 新光三越A8/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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GODIVA 新光三越A8

地址：台北市信義區松高路12號B1F
營業時間：週日至週四 11:00 ~ 21:30 ; 週五至週六 11:00 ~ 22:00
 

GODIVA 新光三越A8限定甜點

1、巧克力聖代(黑巧克力/雙重巧克力/白巧克力霜淇淋) NT$330
2、阿法奇朵(黑巧克力/雙重巧克力/白巧克力霜淇淋) NT$270
 

GODIVA A8專門店開幕優惠

1、1/31(二)~2/4(日)，凡消費GODIVA可芙、蛋糕、霜淇淋同價位第二件半價。
2、1/31(二)~2/29(四)，凡單筆消費折扣後滿NT$1,199，即贈GODIVA霜淇淋乙支。

注意事項：
1、不與會員折扣、 冰飲品集點卡及其他優惠活動合併使用，消費金額可累計VIP 金額。
2、優惠只適用於GODIVA 新光三越A8店。
3、數量有限 售完為止。
4、口味以現場提供為主。
5、如有任何爭議，GODIVA Chocolatier (Asia) Limited 保留最終決定權。

 

 

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