信義區巧克力控微翹班吃GODIVA！位於新光三越A8地下一樓的GODIVA，今日正式改裝重新開幕，以全新面貌和更大的空間，繼續為巧克力控獻上各種比利時皇家巧克力美好。除了有經典必吃巧克力霜淇淋、男友神隊友巧克力禮盒之外，現場更加碼販售巧克力蛋糕、現烤可芙，並加碼祭出獨家限定「巧克力聖代」、「阿法奇朵」，將經典巧克力霜淇淋變化出不一樣的新滋味，是只有信義區A8才吃得到。







全新改裝開幕的GODIVA 新光三越A8，整體風格融合品牌LOGO經典金色色調，並將歐洲圓拱建築特色融入在店內，新增座位區、甜點櫃等空間，提供更多巧克力選擇。並人氣王巧克力霜淇淋推出全新獨家冰品。料超多的「巧克力聖代」，底層有四塊巧克力蛋糕、巧克力醬，中間再擠上巧克力霜淇淋後，再鋪上四塊巧克力蛋糕、鮮奶油、巧克力豆、巧克力豆片等，最後上桌還以浮誇的乾冰呈現煙霧繚繞華麗視覺，整體療癒感爆棚。







而「阿法奇朵」則是苦甜大人味的新選擇，以巧克力霜淇淋為基底，再淋上濃厚的義式濃縮咖啡，巧克力的香甜搭上微苦咖啡，讓附近信義區上班族下午微翹班來朝聖。此外，為了歡慶A重新開幕，即日起至2/4，只要購買GODIVA可芙、蛋糕、霜淇淋同價位，可享第二件半價優惠。





GODIVA 新光三越A8

地址：台北市信義區松高路12號B1F

營業時間：週日至週四 11:00 ~ 21:30 ; 週五至週六 11:00 ~ 22:00



GODIVA 新光三越A8限定甜點

1、巧克力聖代(黑巧克力/雙重巧克力/白巧克力霜淇淋) NT$330

2、阿法奇朵(黑巧克力/雙重巧克力/白巧克力霜淇淋) NT$270



GODIVA A8專門店開幕優惠

1、1/31(二)~2/4(日)，凡消費GODIVA可芙、蛋糕、霜淇淋同價位第二件半價。

2、1/31(二)~2/29(四)，凡單筆消費折扣後滿NT$1,199，即贈GODIVA霜淇淋乙支。



注意事項：

1、不與會員折扣、 冰飲品集點卡及其他優惠活動合併使用，消費金額可累計VIP 金額。

2、優惠只適用於GODIVA 新光三越A8店。

3、數量有限 售完為止。

4、口味以現場提供為主。

5、如有任何爭議，GODIVA Chocolatier (Asia) Limited 保留最終決定權。