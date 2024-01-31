過年前同樂會就吃「肯德基買一送一」！農曆春節倒數一週，許多人的心已經在放假了，想要跟同事們在辦公室約吃、一起叫外送，準備好放假的心情。這次肯德基連續5天推出「買一送一」快閃優惠，還有隱藏版「優惠代碼」套餐組合，雖然肯德基2/1宣佈漲價，還是可以揪團訂外送吃起來。



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肯德基針對春節話題，在2/1-2/5連續五天推出「買一送一」優惠活動，指定品項「4塊上校雞塊、玉米濃湯(大)、百事可樂(中)」享買一送一優惠，而且不需要使優惠代碼，在門市內用、外帶外送、臨櫃、官網、PK 雙饗卡App通通都可以享有優惠。







此外，肯德基加碼推出優惠代碼隱藏優惠，包含「咔啦雞腿堡特餐、5塊雞桶餐、蛋撻禮盒套餐」等6項套餐下殺48折起，適合多人聚餐、且優惠期間較長，至少能吃一路吃到2月底。在春節期間2/1~2/9期間，只要提前一日完成官網預購訂餐，消費滿800元即送「原味蛋撻禮盒兌換券」乙張、滿1,600元加碼再加送「原味蛋撻」乙盒。





肯德基 買一送一 優惠活動

同時，基本優惠「預訂快取加一元多一件」本月也持續進行，點桶餐加1元多1塊咔啦脆雞，買XL套餐加1元多一個原味蛋撻，如果在快取GO點餐車道，購買套餐或桶餐+10元還有「好禮4選1」，蛋撻、小薯、可樂、冰奶茶任你挑。同時，肯德基也宣布自2/1起針對6項品項調整售價，包含青花椒香麻脆雞調漲3元、義式香草紙包雞調漲5元、花生熔岩咔啦雞腿堡調漲7元、雙色轉轉QQ球調漲5元、單顆蛋撻調漲2元、香酥脆薯調漲1-3元，荷包受損的部分，就用「買一送一、64折套餐優惠碼」通通補回來。

活動期間：2024/02/01-02/05

活動內容：上校雞塊(四塊)、玉米濃湯(大)、百事可樂(中)買一送一。

活動通路：內用、外帶外送、臨櫃、官網、PK 雙饗卡App皆適用。



肯德基 春節預購優惠

活動期間：2024/2/1~2/9

活動內容：提前一日完成官網預購訂餐，消費滿800元即送「原味蛋撻禮盒兌換券」乙張、滿1,600元加碼再加送「原味蛋撻」乙盒。



肯德基 套餐優惠代碼整理

優惠代碼：13692

套餐內容：2 盒原味蛋撻禮盒(六入) + 1 份上校雞塊分享盒

售價：$359元



優惠代碼：24314

套餐內容：1 個咔啦雞腿堡 + 2 顆原味蛋撻 + 1 杯冰無糖綠茶(小)

售價：$120元



優惠代碼：13684

套餐內容：5 塊雞(桶) + 2 盒原味蛋撻禮盒(六入)

售價：$449元



優惠代碼：23999

套餐內容：1 盒原味蛋撻禮盒(六入) + 5 塊雞(桶) + 2 份香酥脆薯(小) + 2 杯百事可樂(中)

售價：$399元



優惠代碼：24371

套餐內容：買 1 份 8 塊上校雞塊，送 1 顆原味蛋撻 + 1 杯立頓檸檬風味紅茶(小)

售價：$98元



優惠代碼：13615

套餐內容：5 塊雞(桶) + 1 盒原味蛋撻禮盒(六入) + 1 個咔啦雞腿堡

售價：$415元





肯德基 價格調整資訊

調整時間：2024/02/01起

調整內容：青花椒香麻脆雞調漲3元、義式香草紙包雞調漲5元、花生熔岩咔啦雞腿堡調漲7元、雙色轉轉QQ球調漲5元、單顆蛋撻調漲2元、香酥脆薯調漲1-3元。



詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。