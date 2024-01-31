為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 肯德基買一送一！肯德基連續5天「雞塊、玉米濃湯買一送一」優惠攻略，隱藏版「優惠代碼套餐48折起」肯德基漲價照樣吃。

肯德基買一送一！肯德基連續5天「雞塊、玉米濃湯買一送一」優惠攻略，隱藏版「優惠代碼套餐48折起」肯德基漲價照樣吃。

2024-01-31 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：肯德基 人氣：377
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

過年前同樂會就吃「肯德基買一送一」！農曆春節倒數一週，許多人的心已經在放假了，想要跟同事們在辦公室約吃、一起叫外送，準備好放假的心情。這次肯德基連續5天推出「買一送一」快閃優惠，還有隱藏版「優惠代碼」套餐組合，雖然肯德基2/1宣佈漲價，還是可以揪團訂外送吃起來。

推薦閱讀：小七咖啡買2送2！7-ELEVEN春節優惠3大攻略，精品咖啡買2送2、泡麵買一送一，再加碼「現金折扣攻略」省超多。
肯德基 富貴開運金沙雞 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基 春節優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

肯德基針對春節話題，在2/1-2/5連續五天推出「買一送一」優惠活動，指定品項「4塊上校雞塊、玉米濃湯(大)、百事可樂(中)」享買一送一優惠，而且不需要使優惠代碼，在門市內用、外帶外送、臨櫃、官網、PK 雙饗卡App通通都可以享有優惠。
肯德基開學禮-「優惠錦囊包」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基 春節優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，肯德基加碼推出優惠代碼隱藏優惠，包含「咔啦雞腿堡特餐、5塊雞桶餐、蛋撻禮盒套餐」等6項套餐下殺48折起，適合多人聚餐、且優惠期間較長，至少能吃一路吃到2月底。在春節期間2/1~2/9期間，只要提前一日完成官網預購訂餐，消費滿800元即送「原味蛋撻禮盒兌換券」乙張、滿1,600元加碼再加送「原味蛋撻」乙盒。
肯德基 富貴開運金沙雞 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基 爸氣爽嗑歡聚餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



同時，基本優惠「預訂快取加一元多一件」本月也持續進行，點桶餐加1元多1塊咔啦脆雞，買XL套餐加1元多一個原味蛋撻，如果在快取GO點餐車道，購買套餐或桶餐+10元還有「好禮4選1」，蛋撻、小薯、可樂、冰奶茶任你挑。
肯德基 歲末雞省小尾牙 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

同時，肯德基也宣布自2/1起針對6項品項調整售價，包含青花椒香麻脆雞調漲3元、義式香草紙包雞調漲5元、花生熔岩咔啦雞腿堡調漲7元、雙色轉轉QQ球調漲5元、單顆蛋撻調漲2元、香酥脆薯調漲1-3元，荷包受損的部分，就用「買一送一、64折套餐優惠碼」通通補回來。
肯德基X青花驕 聯名新品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
肯德基「連假歡聚好時雞」優惠套餐 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

 

肯德基 買一送一 優惠活動

活動期間：2024/02/01-02/05
活動內容：上校雞塊(四塊)、玉米濃湯(大)、百事可樂(中)買一送一。
活動通路：內用、外帶外送、臨櫃、官網、PK 雙饗卡App皆適用。
 

肯德基 春節預購優惠

活動期間：2024/2/1~2/9
活動內容：提前一日完成官網預購訂餐，消費滿800元即送「原味蛋撻禮盒兌換券」乙張、滿1,600元加碼再加送「原味蛋撻」乙盒。
 

肯德基 套餐優惠代碼整理

優惠代碼：13692
套餐內容：2 盒原味蛋撻禮盒(六入) + 1 份上校雞塊分享盒
售價：$359元

優惠代碼：24314
套餐內容：1 個咔啦雞腿堡 + 2 顆原味蛋撻 + 1 杯冰無糖綠茶(小)
售價：$120元

優惠代碼：13684
套餐內容：5 塊雞(桶) + 2 盒原味蛋撻禮盒(六入)
售價：$449元

優惠代碼：23999
套餐內容：1 盒原味蛋撻禮盒(六入) + 5 塊雞(桶) + 2 份香酥脆薯(小) + 2 杯百事可樂(中)
售價：$399元

優惠代碼：24371
套餐內容：買 1 份 8 塊上校雞塊，送 1 顆原味蛋撻 + 1 杯立頓檸檬風味紅茶(小)
售價：$98元

優惠代碼：13615
套餐內容：5 塊雞(桶) + 1 盒原味蛋撻禮盒(六入) + 1 個咔啦雞腿堡
售價：$415元

 

肯德基 價格調整資訊

調整時間：2024/02/01起
調整內容：青花椒香麻脆雞調漲3元、義式香草紙包雞調漲5元、花生熔岩咔啦雞腿堡調漲7元、雙色轉轉QQ球調漲5元、單顆蛋撻調漲2元、香酥脆薯調漲1-3元。

詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#肯德基
morechevron_right
文章關鍵字
肯德基 買一送一 漲價 速食 more
延伸閱讀
想發財先收藏！春節第一波「2024龍年錢母、龍年發財金」7款帶你看，吃披薩免費領「大甲鎮瀾宮」加持發財金。
 編輯 張人尹
肯德基買一送一！肯德基、必勝客雙12限定9大優惠攻略，不用抽「薯條買一送一、比薩42折」優惠開吃。
 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up