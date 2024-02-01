全台灣最高手搖杯是他！飲料控的口袋清單「迷客夏」即日起在「台北101觀景台89樓」正式開幕，讓人在觀景台拍美照、也能喝到「台灣之光」黑糖珍珠鮮奶等飲品，打造全台最高樓層的手搖杯門市，帶外國朋友一定要喝、到101拍美照耍浪漫也一定要喝。



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迷客夏台北101觀景門市，在台北101的89樓觀景台打造最親切、最熟悉的手搖杯吧台門市，外觀使用永續建材、搭配簡約設計，呼應迷客夏的質感小清新風格。在菜單上力求精簡，推出5款「迷客夏101限定版」專屬菜單，並且放大英文名稱，讓外國觀光客點餐更方便。







在餐單中5款飲品，其中4款是取自迷客夏經典飲品為靈感，在101店打造升級版喝法，如經典的「珍珠紅茶拿鐵」，升級成「珍珠烏瓦紅茶拿鐵」，門市設置萃茶機，讓人喝到杯杯現萃的頂級珍奶。此外還有經典「芋頭鮮奶」升級成咀嚼版「圓仔芋泥鮮奶」、以及人氣必喝「珍珠手炒厚黑糖鮮奶、水之森抹茶拿鐵」，售價則是來到每杯110元起。





迷客夏 台北101觀景店

在迷客夏台北101店，獨家限定推出「啵啵鮮芒果昔」，使用新鮮芒果打成果泥，搭配寒天脆啵啵球增添口感，只有在台北101觀景台才能喝得到。同時，迷客夏也特別設計台北101專屬的紙杯包裝，以台北101圖案、珍奶圖案打造2款紙杯，讓人拍照打卡更加可愛。即日起只要購票上台北101觀景台89樓，出電梯就能看到迷客夏的飲品吧台，享受全台最高珍珠奶茶。配合門市開幕，迷客夏特別邀請，由日本新創公司GROOVE X開發的AI機器人「BOBABOT」擔任一日店長，2/1當天穿上可愛的迷客夏制服與消費者進行互動，拍照打卡上傳可享飲品5元折扣，飲料控邊玩、邊喝飲料、邊打卡。

地址：台北101大樓89F 觀景台



迷客夏 台北101觀景店 限定飲品

珍珠烏瓦紅茶拿鐵：110元

圓仔芋泥鮮奶：120元

珍珠手炒厚黑糖鮮奶：120元

水之森抹茶拿鐵：120元

啵啵鮮芒果昔：140元