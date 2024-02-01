超夯日本超市LOPIA在中和！日本大型連鎖超市「LOPIA」主打各式各樣的生鮮食品、手作壽司、外帶熟食，是吃貨們必逛必吃的日本超市之一。這次「LOPIA」即日起插旗Global Mall新北中和，是全台第三間門市，超過110坪、5大區域讓中和人搶先逛起來。



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繼台中、桃園之後，LOPIA第三間門市即日起進駐中和環球，賣場面積約110坪，並分為五大區域，主推必買「精肉區」的LOPIA自產肉類品項，A5黑毛和牛趁優惠買起來。此外還有「鮮魚區」多達20款鮭魚、黑鮪魚、干貝等，品項包含生魚片、壽司、丼飯通通吃得到。







除此之外，在「生鮮水果區」也要搶日本栃木草莓，以及蜜柑、葡萄，在「食品區」販售多款零食、泡麵、餅乾、沾醬等日常美食。讓吃貨逛完吃一圈的，還有「熟食區」的現烤披薩、怪獸漢堡、大亨堡、炸豬排、現烤全雞，開幕期間還設置「日式祭典小吃主題區」，包含整顆蘋果製作的蘋果糖、章魚燒、日式煎餅、烤玉米、日式炒麵等現做美食，逛一圈香爆。





LOPIA Global Mall新北中和店

Global Mall新北中和「LOPIA」配合開幕，更推出多項優惠，包含2/4前「A5黑毛和牛沙朗牛排」100g特價398元，「A5黑毛和牛肩小排」100g特價398元，在2/3當天單筆消費滿2,024元以上，即可抽人氣商品，有機會獲得特獎「A5黒毛和牛涮涮鍋用約400g(價值1,432元)」，中和人手刀開逛。

地址：新北市中和區中山路三段122號B2