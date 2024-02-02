史努比鐵粉約看電影！情人節約會看電影是約情人、約曖昧對象的必備行程之一，這次威秀影城特別攜手PEANUTS史努比，推出全新「史努比校車爆米花桶」電影套餐，呼應情人節主題，推出「史努比玩偶造型花束」鐵粉最愛的角色奧拉夫也變成小花，是史努比控的情人節神助攻。
推薦閱讀：玫瑰花冰淇淋超浪漫！哈根達斯「掌心玫瑰冰淇淋」7-ELEVEN、全家開賣，情人節限定「買玫瑰送咖啡」1+1優惠送女友。
這次威秀影城「史努比電影套餐」系列特別鎖定214情人節，在2/14起極限量推出「史努比校車爆米花桶」電影A套餐，神還原超可愛「史努比校車」黃色巴士造型，圖案上有史努比駕駛、查理布朗與好朋友們作為乘客，車頂可以掀起來、在其中裝入爆米花，讓鐵粉們拿回家做為收納、也是一個超萌收藏。
幫情人節浪漫加分的「史努比玩偶造型花束」電影B套餐，則是把查理布朗、史努比、糊塗塌客、奧拉夫4大角色變成可愛的玩偶花花，花莖內的鐵絲可以任意彎折，插在花瓶裡更可愛。每款套餐包含一份爆米花、一份熱食、兩杯可樂，以及玩偶造型花隨機一款，讓鐵粉想要通通都搜集到。
威秀影城 史努比A套餐
上市日期：02/14(三) 開賣
套餐內容：1個史努比校車爆米花收納桶＋1份中份爆米花+2杯中杯可樂
套餐售價：$899
威秀影城 史努比B套餐
上市日期：02/14(三) 開賣
套餐內容：1個史努比造型花束(款式隨機)＋1份中份爆米花+2杯中杯可樂+１份熱食
套餐售價：$499
詳細活動規範及供應情形，依 威秀影城 官方公告為準。