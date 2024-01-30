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玫瑰花冰淇淋超浪漫！哈根達斯「掌心玫瑰冰淇淋」7-ELEVEN、全家開賣，情人節限定「買玫瑰送咖啡」1+1優惠送女友。

2024-01-30 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,036
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編輯 張人尹

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情人節蛋糕送這顆！哈根達斯限定新品「掌心玫瑰」冰淇淋蛋糕，自從耶誕節開賣之後，變成許多情人送禮的小亮點之一，這次為了讓男友們搶先準備情人節，這款「掌心玫瑰」在超商7-ELEVEN、全家同步開賣，並且加碼推出哈根達斯門市限定「買玫瑰冰淇淋、送咖啡」的1+1優惠，打造情人節小驚喜。

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哈根達斯 掌心玫瑰冰淇淋蛋糕 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
哈根達斯 掌心玫瑰 包裝 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

哈根達斯超精緻「掌心玫瑰」把冰淇淋蛋糕變成迷你版、掌上型小尺寸，以檸檬乳酪巧克力甘納許打造玫瑰花瓣造型，內層包覆經典草莓冰淇淋，並且在底部使用抹茶海綿蛋糕、搭配新鮮草莓切片，打造出花園氛圍，讓人捧在手掌心上超精緻、超浪漫。
哈根達斯 掌心玫瑰 切面 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次「掌心玫瑰」在哈根達斯門市、在超商通路「7-ELEVEN、全家」同步開賣，並且也可以在「哈根達斯官網、LINE禮物」線上購買，偷偷準備情人節驚喜。特別的是，在2/1-2/14期間，哈根達斯綁定會員可獲得專屬優惠券，定門市購買一個「掌心玫瑰造型冰淇淋」，即贈「哈根達斯中杯拿鐵」一杯，下午茶組合這樣吃剛剛好。
哈根達斯 掌心玫瑰 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

哈根達斯 掌心玫瑰

販售通路：哈根達斯全台門市、線上官方商店、LINE禮物、7-ELEVEN、全家便利商店
售價：399元/個
優惠活動：2/1-2/14，凡哈根達斯綁定會員即可獲得專屬優惠券，於指定門市購買掌心玫瑰造型冰淇淋一顆即贈哈根達斯中杯拿鐵一杯（每位會員限購2組）。

 

 

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