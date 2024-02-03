大苑子超狂、超浮誇「莓好相遇」18顆草莓冰沙回來了！每年草莓控都在等，草莓季不可以只喝草莓牛奶、吃草莓大福，也一定要喝到大苑子「莓好相遇」。整整18顆新鮮大湖草莓，是只有瘋狂水果控「大苑子」才有的草莓冰沙天花板。
推薦閱讀：誰說只吃Godiva！11間「台灣在地巧克力」情人節送她最有心，精品巧克力「畬室、18度c」、巧克力莊園「可茵山、阿信巧克力」邊玩邊吃。
大苑子「莓好相遇」配合情人節，在2/14起正式回歸開賣，強調原料使用18顆新鮮大湖草莓、並且加入A級許慶良鮮乳，一起打成冰沙。18顆草莓一部分加入冰沙中一起攪打，還有另一部分草莓直接堆疊、漂浮在草莓冰沙上，打造最奢華、最澎湃的草莓冰沙。本次「莓好相遇」在情人節回歸開賣，同時要擄獲眾多少女心。
除了草莓冰沙之外，大苑子針對農曆春節，在2/2推出「柳丁」系列新品，其中包含酸甜柳丁香氣搭配經典茶香的「春熙柳丁翡翠」、超狂水果咖啡喝法的「春熙柳丁咖啡」，以及加入Red Bull的「Red Bull能量小柳綠」。此外，更在2/1~2/29推出新春飲品「福桔滿滿獨享瓶」，飲料加上700ml環保瓶，優惠價99元，讓飲料控喝起來都大吉大利。
大苑子 新品系列 莓好相遇
上市日期：2024/02/14起，期間限定
售價：150元
大苑子 新品系列 柳丁系列
上市日期：2024/02/02起
售價：
春熙柳丁翡翠：70元
春熙柳丁咖啡：80元
Red Bull能量小柳綠：99元
大苑子 福桔滿滿+獨享瓶
優惠內容：2/1~2/29期間，優惠價99元。
詳細活動規範及供應情形，依 大苑子 官方公告為準。