情人節送這盒最可愛！微熱山丘超人氣、超浪漫點心「草莓蘋果酥」近年就是許多人當伴手禮、當下午茶點心的首選。酸甜口味搭配粉紅色的草莓可可脂，更適合送女友、送曖昧對象傳情。這次微熱山丘「草莓蘋果酥」在2/1起正式回歸，情人節送禮先買起來。



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微熱山丘「草莓蘋果酥」特別選用日本青森紅玉蘋果做為內餡，糖漬慢煮後呈現深紅色澤，外層是微熱山丘經典、與鳳梨酥同款的酥皮，在上方特別淋上「法芙娜草莓調溫可可脂」，打造天然粉紅色，此外再撒上檸檬糖霜點綴，營造雪花般的浪漫氣氛。





這次「草莓蘋果酥」配合情人節話題，在2/1起上市回歸，外盒設計以「蘋果紅、草青綠、春櫻粉」活潑清新的色系搭配，加上經典的牛皮紙盒包裝，不管是送禮、還是自己當下午茶享用都超有儀式感。即日起「草莓蘋果酥」在微熱山丘官網、全台體驗門市、To Go專櫃正式開賣，情人節搶先準備。













上市日期：2024/02/01

售價：390元/6入裝

販售通路：微熱山丘官網、全台體驗門市、To Go專櫃

現在WalkerLand窩客島和「微熱山丘」合作，要送你「微熱山丘 草莓蘋果酥」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。

● 活動問題：

請問：請說出你收過「最喜歡」的情人節禮物？





● 活動贈品：

◎ 微熱山丘「草莓蘋果酥」一盒 乙 組 共 5 名

● 活動時間：2024-02-05 10:38~2024-02-18 00:00

● 得獎公佈：2024-02-19 15:00 公佈於 窩客島個人主頁

● 注意事項：

(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。

(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。

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(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。

(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。

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(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。



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