誰說密室逃脫都只有「恐怖、嚇人」的主題，膽小鬼也可以玩密室逃脫，這次樂高特別推出主題密室逃脫，過年放假就約玩！LEGO樂高攜手密室逃脫團隊「LOST TAIWAN 迷の密失密室」，在西門町打造全台獨家「樂高 逃離監獄島」密室逃脫遊戲，沒有嚇人鬼怪、只有滿滿的樂高小巧思，大人小孩都可以一起玩。



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樂高以全新的盒組「60419監獄島」作為靈感，設計一個真實版、可以玩、可以挑戰的密室逃脫遊戲，遊戲場景是玩家們被困在一座「樂高監獄」裡面，在限時60分鐘之內，要破解完重重關卡，才能安全逃出去。要莫解謎題需要觀察力、邏輯推理、還有一點想像力，建議遊戲年齡6歲以上都可以玩，其中，如果有孩童遊玩，需要搭配一位大人陪同，每一個場次最多6人，越多人分工合作可能越快破關。







特別的是，在這次密室逃脫遊戲中，設計了許多「樂高」元素、以及可愛小彩蛋，在遊戲內的許多裝飾、按鍵，甚至牆上的典獄長等圖案、以及禁止觸碰的小提示圖案，通通都是樂高積木，在最後關卡還有樂高留言板小彩蛋，讓資深樂高迷反而不想這麼快逃出去。





樂高 逃離監獄島 密室逃脫遊戲

本次「樂高 逃離監獄島」密室逃脫遊戲，自2/7-6/30期間限定在「LOST TAIWAN 迷の密失 西門店」獨家限定登場，每場次遊玩時間60分鐘、人數最多6人，參加遊戲每人還能獲得「得200元樂高盒組現金券」，憑券可以在全台樂高授權專賣店使用，折抵現金，讓樂高迷手刀約起來。

活動期間：2024/2/7-6/30

活動地點：LOST TAIWAN 迷の密失 西門店

收費方式：每人平日600元(一至五) / 每人假日700元(六、日)

線上預約：https://losttw.com/booking/

注意事項：

1、適合遊玩年齡：6歲以上。

2、兒童遊玩需至少1位成人陪同。

3、遊戲時間為60分鐘。



詳細活動規範及供應情形，依 樂高、LOST TAIWAN 官方公告為準。