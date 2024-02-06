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新莊邊緣人吃爆！一人韓式「八色烤肉mini」攻佔新莊宏匯，連3天免費送飲料新莊人先衝。

2024-02-06 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：八色烤肉mini 人氣：867
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

新莊也有一人八色烤肉了！誰說一個人吃飯很可憐、很邊緣，有時候就是喜歡享受獨處時光，靜下來好好的陪陪自己。而來自韓國人氣名店「八色烤肉」便看準獨食的趨勢，在台灣開設一人快享餐「八色烤肉mini」，直接幫你烤好上桌，首號店在台北101開幕便掀起風潮。如今將在2/8正式插旗新莊宏匯廣場，為新莊人獻上一人獨享最道地的韓式烤肉。
八色烤肉mini 新莊宏匯門市 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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將人氣招牌八色烤肉變成一人套餐，9款「滋滋火烤盤獨食料理」人蔘、花草、大蒜、紅酒、咖哩等獨門醃醬豬五花、牛五花任君挑選。若是肉肉控的話，就一定要直接點人氣前三名「XL重量級八色牛豬雙拼」、「招牌八色烤肉」和「XL重量級人氣火烤雙豬」，大份量肉肉讓人大大滿足。
八色烤肉mini 新莊宏匯門市 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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歡慶八色烤肉mini首次進軍新北地區，於新莊人的美食天堂之稱的宏匯廣場7樓開幕，於2/10-2/12連續三天推出限時優惠，活動期間每天前名來店用餐客人，只要點夠一份套餐，就免費加送一瓶韓國直送飲料，揪新莊人過年就到宏匯吃韓式烤肉。

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八色烤肉mini 新莊宏匯門市 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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八色烤肉mini 新莊宏匯門市

開幕日：2024/2/8
地址：新北市新莊區新北大道四段3號7F，新莊宏匯廣場
 

八色烤肉mini 新莊宏匯開幕優惠

活動時間：2/10-2/12
活動內容：每日前50名，凡點購任一套餐，即送免費飲料ㄧ瓶 （飲料三選一）。

 

 

 

 

 

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