很多長輩都會說：過年不可以罵人、過年不可以倒垃圾、過年不可以怎樣又這樣。那到底春節過年除夕、初一到初五有那些習俗、那些禁忌、那些事情做了會讓自己不開心，窩客島整理出2024龍年春節過年一定要注意的禁忌習俗，做了可能一整年都不順。再加碼，教你過年紅包怎麼包、才會有禮、又有面子。
推薦閱讀：垃圾別留過年！2024龍年春節垃圾清運時間表一次看，垃圾、廚餘、大型回收、資源回收，春節收倒垃圾只有這幾天。
2024龍年過年紅包這樣包
- 過年紅包一定不可以有4、不論是1400、4400、還是40萬，傳統習俗中中「4」有著「死」的諧音，在過年中這是不吉利的數字。
- 過年紅包包偶數最喜氣，在習俗中「偶數」就有好事成雙的意思，一定要盡量避免單數。
- 紅包袋一定要全新的、不可以是使用過或者是拆封過的。
2024龍年過年紅包推薦行情
- 一般剛出社會，會給父母、祖父母：3600元以上
- 出社會一陣子，會給父母、祖父母：6000元以上
-
- 一般給自己的小孩：600元到6000元(依各家庭不同)
- 給親戚、朋友小孩行情：200元到2000元
除夕不可以吵架、不可以說髒話，會厄運一整年
- 除夕不可以爭吵、不可以說髒話。
- 除夕不可以曬衣，不可讓衣服濕過年。
- 除夕不可以吃光年夜飯、特別是魚料理，一定要留一些年年有「餘」。
- 除夕不可以打破東西，小心會破運、破財
- 除夕不可以拿剪刀，小心會把財運剪掉
- 除夕不可以倒垃圾污水，小心把家中的財運和福氣倒出去。
- 除夕不可以過早睡，要幫長輩守歲添壽、迎好運。
- 除夕不可以關燈睡覺，這樣來年才能前途光明
- 除夕不可以在年夜飯時串門子，俗稱「踩年飯」會讓家人不得安寧。
除夕這樣做、可以帶來好運
- 除夕這一天要祭拜眾神，感謝過去一整年的照顧。拜拜對象包括神明、祖先、地基主。
- 除夕這一天要記得守歲，傳說守歲是防止年獸的侵害，人們要在除夕夜裡穿紅衣、點紅燈，徹夜不眠。
- 除夕這一天要與家人一起吃年夜飯，一家團圓、幸福快樂。
- 除夕這一天要「發紅包」，在習俗上紅包內的鈔票一定要是新鈔、並使用新的紅包袋，象徵全新的開始。
初一這樣做、小心好運氣會不見
- 一定不可以賴床、睡懶覺，賴床的話、可能整年就很有可能會懶散，也把好運氣都睡光。
- 一定不可以催人起床、不宜叫全名，被催的人很有可能都要被他人催促做事。
- 一定不可以吃稀飯，早期稀飯是窮人家的食物，習俗認為初一吃稀飯會導致未來一年也都會窮困潦倒。
- 一定不可以睡午覺，代表一整年都怠惰、懶散的寓意，也就是沒有事業。
- 一定不可以動剪刀或刀具，剪刀等刀具有「破」的意涵，會出現煞氣，將來會發生許多紛爭或破財。
- 一定不可以洗頭，財運和財運會被洗掉。
- 一定不可以洗衣服，傳說初一、初二是水神的生日，可能洗掉一整年的好運氣。
- 一定不可以打掃家裡，初一到初四的垃圾為「財氣」，容易將一整年的好運給掃掉，甚至不小心將財神趕走。
- 一定不可以回娘家，傳統習俗認為「嫁出去的女兒就像潑出去的水」，傳說初一回娘家象徵婚姻不睦，或是把娘家吃窮。
- 一定不可以破東西，打破東西向來有破財破運的說法，若真的發生一定要用紅紙把碎片包起來，並說出歲歲(碎碎)平安，化解不好的運氣。
- 一定不可以新飯，要吃光除夕夜留下來的年夜飯，有著「年年有餘」的寓意。
初一拜年好運一定來
- 大年初一最重要的就是要拜天公，祈求新的一年順心順利、心想事成。
- 大初初一要為自己、為家人準備新衣、新帽等，穿著新衣新帽，象徵著全新的開始。
- 大年初一一定要和親人、長官、朋友「拜年」，互相拜訪、說吉祥話，祝福對方未來的一年能夠健康、快樂、順利。
初二女婿一定要這樣做、娘家老婆都開心
- 回娘家，女婿記得一定要準備伴手禮，要讓娘家知道女兒結婚後生活是幸福的，也有帶財回娘家的寓意。
- 回娘家，女婿準備的禮金、禮品，一定不可以是單數。
- 初二不可以吃「鴨蛋」，會容易讓未來一整年的財運下滑。
- 初二不可以打掃，女兒出嫁後是客人，不應打掃。
- 初二不可以洗頭，財運和好運會被洗掉。
初二拜月老聽說很靈驗
- 初二回娘家，在傳統習俗上出嫁的女兒會帶老公小孩，在這一天回娘家探望父母。
- 初二、十六都是土地公「做牙」的日子，因此大年初二是農曆年的第一個初二，有人會將大年初二視作每一年的「頭牙」，相較於「尾牙」進行祭拜。
- 民俗上「初二拜月老，明年回娘家」，所以初二許多信眾認為初二這天拜月老會特別靈驗。
初三這一天一定要乖乖的睡懶覺
- 初三不適合外出、拜年，容易與人起爭執。
- 初三不適合熬夜，因夜晚老鼠娶親。
- 初三不適合早起，初三為赤狗之日，除了不能出門拜年也不能走春，初三好好補眠睡到飽，以免衝煞到「赤狗日」。
- 初三不適合恩愛行房，如果在這天行房，女生恐會血氣不足，也可能會觸怒「赤口(憤怒之神)」導致夫妻產生口角。
- 初三不適合吃米飯，初三是「穀子生日」，這一天祝祭祈求一年豐收，農民們這天被禁止吃米飯，以免得罪米神。
初四一定不可以小氣、大方才能迎更多好人緣
- 初四這一天不可以出遠門，初四被稱為「接神日」，傳說灶王爺會回來查戶口，要待在家中以鞭炮迎接。
- 初四這一天也不可以小氣，初四迎財神這天可將拜完的禮品分送給親朋好友、鄰居，如果在迎財神這天過度小氣與自私，不但會讓財神遠離，還會使未來一年沒有好人緣。
- 初四這一天不可以使用針線，代表未來也會縫縫補補，或是易有口舌是非和血光之災。
- 初四這一天不可以吵架、說髒話，對神明不敬。
- 初四這一天廚房要保持整潔，以免觸怒灶神。
- 初四這一天建議一定要準備壽金、刈金、土地公金、五路財神金、甲馬金，以及一些供品祭祀。
初五吃吃餃子「捏小人嘴」可以避免讒言之禍
- 不可在家中留下垃圾，垃圾代表窮氣，需把窮神送走，財神才會進屋。
- 不可拜訪他人，初五俗稱「送窮日」，如果選在這天去別人家拜訪，可能會把晦氣帶到別人家。
- 不可睡午覺，財神的生日，同時也是開工日，應該更加努力工作，象徵新的一年更勤奮。
- 不可罵人窮，初五是財神生日，說窮會冒犯財神。