只要到了農曆過年前後，長輩們一定會幫家中的小朋友點燈，不論是光明燈、太歲燈、藥師燈、平安燈，還是文昌燈、發財燈，一定都會先從住家旁邊的土地公廟點到人氣廟宇。而這些燈有什麼含意、為什麼要點這些燈，點燈有什麼幫助，窩客島依內政部全國宗教資訊網整理出下列點燈需知，這樣點才有亮。



在台灣一般宮廟提供點燈類別有「光明燈」、「太歲燈」、「平安燈」、「元辰燈」、「財神燈」、「文昌燈」等。而「點燈」最早源自佛教的「點光明燈」，有以燈供養佛菩薩，祈求佛菩薩賜予光明智慧之意。發展到後來，民間開始盛行於每年新春在各宮廟提供點各類點燈服務，祈求神明庇佑赦罪，賜福平安、元辰光彩、光明吉祥、財利興旺、金榜題名等。



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2024龍年宮廟太歲燈

每年當值的「值年太歲」，主管當年的流年，包括世間福禍、天候和氣象，俗信信眾為避免無意冒犯，導致禍端降臨，所以凡是年沖的生肖，多會去「安太歲」，以祈求流年平安、諸事順遂。



2024龍年宮廟光明燈 (也稱為長明燈、無盡燈)

一般來說光明燈，是為生者祈福，即是將姓名、生辰、住址書寫於燈上，拜請神明保佑，以點亮光明來增添元辰光采， 期許為個人補運助氣、增福益壽，避免運途不順、官災、小人等。



2024龍年文昌燈 (也稱為狀元燈、功名燈)

文昌帝君是掌管功名、文運、學業、考試之神，點文昌燈可以祈求文昌帝君加持庇佑，期許在求學路上或求職路上能智慧大開、步步高昇。學生祈求能金榜題名、學業成就。上班族祈求工作升遷、仕途如意。



2024龍年財神燈 (也稱為財利燈、旺財燈)

祈求天官與財神保佑點亮財富之路、招財進寶，在天官與財神護持下、讓信徒的事業與財運，順利、亨通，適合各行各業祈求錢財源滾滾。



2024龍年藥師燈

藥師佛，又稱作藥師如來、藥師琉璃光如來。在藥師佛的護持下，求現生即得安樂利益，身體健康、疾病消除、心靈平和、增福延壽、延年益壽。



2024龍年姻緣燈 (也稱為月老姻緣簿)

月下老人，簡稱月老，是專司姻緣的神祇。許多信眾點姻緣燈希望可助情緣姻緣浮出，早獲良緣，同時也希望祈求姻緣順利、幸福快樂，此外已婚夫妻則是希望讓感情長久、婚姻美滿。



2024龍年線上點燈

法鼓山 https://www.ddm.org.tw/



台北市關渡宮 https://www.kuantu-lampceremony.org.tw/home.jsp?lang=tw



松山奉天宮 https://bless.ftg.org.tw/



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