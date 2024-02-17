一不小心，就很想多看兩眼的星巴克，在2024春節推出全新限定活動「抹茶季」，以完整抹茶系列主題，採用日本抹茶粉推出甜點、麵包以及生義大利麵等五款抹茶系列輕食，就是要讓鐵粉會忍不住多看兩眼、忍不住就買兩個來吃吃。
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這這一次新品之中，星巴克大推以鬆軟的抹茶戚風蛋糕抹一層抹茶生乳餡的「抹茶紅豆生乳捲」，中間捲入紅豆鮮奶油，帶有蜜紅豆顆粒的內餡與抹茶香濃尾韻的茶餡結合，抹茶的濃郁香氣在每一層糕體中散發出來，充滿紅豆餡香甜的口感，與抹茶的微苦形成完美的平衡，帶來層次豐富的味覺體驗，讓人忍不住一口接著一口。同時，還有麵團中混入宇治抹茶與紅豆粒，捲成每一口都能吃到餡料、層次豐富的麵包捲，香氣十足。
此外，針對喜歡小點心、下午茶的鐵粉們，星巴克推出了「抹茶可麗露」，加入宇治抹茶粉的可麗露注入香濃抹茶奶餡，外皮的焦糖風味與中心滑順且帶有清香的抹茶尾韻的內餡結合，是款茶香滿滿的小點心，喜愛抹茶的你可不容錯過。
同時還有讓人會一不心就萌發少女心的「抹茶奶酥吐司」，以可愛的熊熊外觀造型土司，抹上選用日本抹茶與紐西蘭奶油的厚厚抹茶奶酥，抹茶香濃與奶酥完美結合，搭配鬆軟的吐司，使口感豐富甜美，帶來一種獨特的茶香風味。
而在暢銷輕食之一的生義大利麵，星巴克搭配抹茶季推出新口味「乳酪培根抹茶生義大利麵」，主打Q彈的抹茶風味生義大利麵麵體，搭配奶油白醬與蛋黃醬結合的醬汁，加上厚切培根以及多種蔬菜，最後放上莫札瑞拉起司球，濃郁不膩口的風味，香氣十足。
星巴克 2024抹茶系列必吃推薦
抹茶紅豆捲 $65
抹茶奶酥吐司 $75
抹茶紅豆生乳捲 $130
抹茶可麗露 $65
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