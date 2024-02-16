補班日的精神糧食來了！春節連假開工緊接著補班日，雖然這週才上三天班，但比平常需要更多的努力才能好好工作。窩客島這次整理「17間飲料優惠」小確幸，無論是超商咖啡買二送二、路易莎咖啡第二杯半價，還是隱藏版的「星巴克補班日買一送一」，都帶你補班日上班偷閒、喝一波。





星巴克買一送一

針對2/17補班日，星巴克官網公告「買大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料，享第二杯半價優惠」。如果想喝買一送一，使用星巴克APP「行動預點」結帳輸入「賞櫻喝栗香」可享大杯以上栗子風味那提買一送一，另外，2/17使用外送平台foodomo點星巴克「摩卡、焦糖瑪琪朵、特選那提」也可享買一送一優惠，而且不用跟人現場排隊。



活動內容：

2/17當天，門市買大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。

2/27前，使用APP「行動預點」結帳輸入「賞櫻喝栗香」可享大杯以上栗子風味那提買一送一。

2/17當天，使用外送平台foodomo點星巴克，享「摩卡、焦糖瑪琪朵、特選那提」買一送一。





迷客夏買一送一

補班日到迷客夏買飲料，只要消費滿$150元，同時在迷客夏LINE官方帳號輸入「開工刮好運」、並且登錄發票，就有機會抽中「5天4夜日本自由行、電子即享券、抵用券」等好禮。在2/27前上Uber eats也可享「大正紅茶拿鐵、琥珀高峰烏龍」買一送一優惠，消費滿450元再打85折。



活動內容：

1、2/14-2/22，單筆消費滿$150元，至迷客夏LINE官方帳號輸入「開工刮好運」，並登錄發票，審查符合抽獎資格後，即可抽日本來回機票。



2、在2/27前，上Uber eats點迷客夏，享「大正紅茶拿鐵、琥珀高峰烏龍」買一送一優惠，消費滿450元再打85折（最高折抵80元）。





萬波買一送一

補班日喝飲料充電選手「萬波島嶼紅茶」，這次推出超人氣「冬瓜金萱青 買一送一」，限定客製「大杯無糖少冰」，提供來店購買、電話外送、自取都可享有優惠，不踏出辦公室也能喝萬波買一送一。



活動期間：2024/02/17

活動內容：萬波島嶼紅茶冬瓜金萱青 「大杯無糖少冰」買一送一，僅限「來店購買、電話外送、自取」。





珍煮丹買一送一

珍煮丹本次補班日優惠，特別搭上草莓季話題，推出酸甜系「黑糖草莓鮮奶」。自即日起至2/27期間，只要上Uber eats點珍煮丹，可享「黑糖草莓鮮奶」買一送一優惠，單筆最多買5送5，飲料控在辦公室揪團開喝很可以。



活動期間：即日起至2/27

活動內容：上Uber eats點珍煮丹，可享「黑糖草莓鮮奶」買一送一，單筆最多買5送5。





翰林茶館買一送一

超人氣珍珠奶茶名店之一「翰林茶館」，這次補班日也同步祭出一日限定「珍奶買一送一」優惠活動，只要下載「翰林茶館」APP並且領取優惠券，在2/17補班日當天憑券，到翰林茶館門市點餐，可享「熊貓珍奶買一送一」優惠。



活動期間：2024/2/17

活動內容：憑「翰林茶館」APP優惠券，可享「熊貓珍奶」買一送一。



日出茶太買一送一

同樣是會員才有的隱藏優惠，夯遍海外的手搖杯「日出茶太」，即日起至2/17在日出茶太官方LINE帳號，每天限搶500張「太極黑糖鮮奶」買一送一優惠券，憑券到門市現兑換。珍奶控一定要先設好鬧鐘，準時搶買一送一券。



活動期間：即日起至2024/02/17

活動內容：日出茶太LINE會員，每日限搶500張「太極黑糖鮮奶」買一送一券。





五桐號第二杯半價

超夯手搖杯「五桐號」這次為了慶祝進駐新光信義A8，推出單店限定補班優惠。在2/17限定時段11:30~19:00期間，五桐號信義A8店推出「多多系列」同品項第二杯半價優惠，信義區上班族、櫃哥櫃姐可以趁機微翹班喝兩杯。



活動期間：2/17限定時段11:30~19:00

活動內容：五桐號信義A8店，「多多系列」同品項第二杯半價。





Mr.Wish滿額送一杯

水果系手搖杯「Mr.Wish」本次優惠也與外送平台UberEats合作，自即日起至2/27期間，只要點Mr.Wish飲料滿額214元，就免費送一杯「蜜桃紅茶（L)」，適合辦公室揪同事集體下單、點飲料喝起來。



活動期間：即日起至2024/2/27

活動內容：外送平台UberEats點Mr.Wish滿額214元，就免費送一杯「蜜桃紅茶（L)」。





三分春色 點飲料送蛋糕

甜點系手搖杯「三分春色」這次特別針對草莓季，推出「甜點+手搖杯」的組合推薦優惠，即日起至3/31前，在台北小巨蛋、永和樂華店、台中逢甲店三間門市，只要買任一飲品加69元，就可獲得限量新品「草莓千層蛋糕」，推薦搭配「烏娜紅茶拿鐵、山茶花鮮檸葡萄凍、冬片茶」，打造療癒下午茶。



活動期間：即日起至3/31

活動內容：台北小巨蛋、永和樂華店、台中逢甲店三間門市，只要買任一飲品加69元，就可獲得限量新品「草莓千層蛋糕」。





路易莎第二杯半價

連鎖咖啡「路易莎」終於有優惠！這次路易莎咖啡針對開工話題，自2/19起至2/28，在週一、週二、週三時段，全門市、全時段、全系列飲品享第二杯半價優惠(不含手沖、超越精品咖啡)，上班鬱悶喝兩杯就療癒了。



活動期間：2/19-2/21、2/26-2/28

活動內容：全門市、全時段、全系列飲品享第二杯半價優惠(不含手沖、超越精品咖啡)。





丹堤咖啡買一送一

怎麼喝都有優惠的「丹堤咖啡」，這次針對2/17補班日推出買一送一優惠。在2/17當天到丹堤咖啡門市，只要外帶全系列大杯以上飲品，可享「買一送一」優惠，不管趕上班、搶午餐、趕下班公車，通通都可以順路帶兩杯。



活動時間：2024/02/17

活動內容：到丹堤咖啡門市外帶全系列大杯以上飲品，可享「買一送一」。





摩斯買一送一

為了讓人上班不哭、不喊累，摩斯漢堡特別在2/17當天，門市現場推出「中杯摩斯咖啡買一送一」限定優惠，買早餐、買午餐也可以順便帶兩杯進辦公室喝。除此之外，在線上也有摩斯APP「中杯摩斯咖啡買10送10」優惠組合，咖啡控一定要先囤起來。



活動日期：2024/02/17

活動內容：門市「中杯摩斯咖啡買一送一」、APP推出「中杯摩斯咖啡買10送10」。





詩特莉 免費送咖啡

補班日也要「餅乾+咖啡」打造下午茶儀式感！Aunt Stella詩特莉在2/17補班日當天，中午12點至下午2點間，各活動門市限量提供100杯「冷/熱美式咖啡」免費送。除此之外，只要憑當天消費發票+出示打卡，再加碼送2片手工餅乾，打造下午茶小確幸。



活動期間：2024/2/17 中午12點至下午2點

活動內容：

1、各活動門市限量提供100杯冷/熱美式咖啡。

2、追蹤或按讚 Aunt Stella 官方社群帳號（Facebook / Instagram），現場拍下帶有詩特莉 LOGO的照片（例如招牌、咖啡杯等），憑當天消費發票+出示打卡畫面即可換取兩片手工餅乾（每人限換一次，送完為止）。





7-ELEVEN買2送2

無論放假、還是上班日都超需要的7-ELEVEN咖啡優惠，從春節延續到補班日都優惠。在2/20有指定飲品大杯以上任選第2杯半價，2/17使用icah2.0、icash Pay、OPEN錢包支付，可享「濃萃美式、濃萃拿鐵、咖啡珍珠歐蕾、經典純奶茶」買2送2優惠。此外，在2/21起還有CITY燕麥飲品系列任選買2送1優惠，咖啡控先筆記。



活動內容：

2/20前，指定飲品大杯以上任選第2杯半價（CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列）。



2/17前，使用icah2.0、icash Pay、OPEN錢包其一支付，即可享有指定品項買2送2。（CITY CAFE濃萃美式、CITY CAFE濃萃拿鐵、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA經典純奶茶）。



2/21-3/5，CITY燕麥飲品系列任選買2送1。（CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶）。





全家咖啡、霜淇淋買一送一

於2/14~2/18期間，在全家會員APP優惠趣專區中，由人氣爆棚的「畬室醇香巧克力飲」領軍推出限量「加10元多1杯」優惠券，為另一半送上一杯暖心飲品。同時。每天也可以免費獲得2張霜淇淋買一送一券，最多每人可以領到10張，一定要先囤起來。而實體門市也有哈根達斯巧莓可可2杯217元、單品美式、單品拿鐵和厚濃靜岡抹茶拿鐵同品項買1送1優惠。



活動內容：

1、2/14~2/18「全家」會員APP優惠趣專區開放領取指定飲品「加10元多1杯」優惠券，Let’s Café畬室醇香巧克力飲(原價85元，限量3萬張)、慢煮焦糖拿鐵(原價65元，限量10萬張)及私品茶草莓戀奶(原價65元，限量5萬張)。



2、2/14~2/18「全家」會員APP優惠趣專區天天領取2張Fami!ce霜淇淋買1送1優惠券(原價49元，限量100萬張)。

3、2/14至2/18實體店舖Häagen-Dazs巧莓可可2杯特價只要217元。

4、2/14至2/18實體店舖Let’s Café大杯單品美式、大杯單品拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵同品項買1送1優惠。





萊爾富 買20送20

就是看準開工、補班的上班族急須喝咖啡充電，萊爾富特別在2/15-2/28期間，在門市超值購與Hi-Life VIP APP內的整買零取同步推出Hi Café大杯系列的「特濃美式咖啡、特濃拿鐵咖啡」享同品項買20送20優惠，最多直接現省1300元，咖啡控趁機囤起來。



活動期間：2/15至2/28

活動內容：門市超值購與Hi-Life VIP APP內的整買零取同步推出Hi Café大杯系列的特濃美式咖啡（單杯售價55元）與特濃拿鐵咖啡（單杯售價65元）享同品項買20送20。





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