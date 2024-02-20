南港7間特色咖啡廳先收藏！來南港除了衝南港車站逛街，也不能錯過隱藏在南港當地的特色咖啡廳，不僅有文青必拍的植物系、日式老宅，漫畫咖啡廳與近期爆紅的龍貓咖啡廳通通都要朝聖，這次窩客島整理了「7間南港特色咖啡廳」，下次就揪親友、閨蜜打卡這些特色咖啡廳，讓你打造最完美的文青行程。





這次的7間南港咖啡廳中，最特別的莫過於能近距離跟龍貓互動的「悠悠龍貓咖啡」，店家還特別準備可以放置龍貓的透明玻璃桌，用餐時也能隨時看到龍貓玩耍、睡覺的療癒模樣，是南港近期爆紅的咖啡廳；另外也有日式詩意老宅「靜心苑」、與畫室結合充滿藝術氣息的「玉虫画室」，如果平時喜歡閱讀的話，「書與咖啡&喵甜圈」有多本小說、雜誌、漫畫等書籍，還有超萌的橘貓出沒，喝咖啡、看書、看貓一次滿足你。





南港特色咖啡廳推薦：悠悠龍貓咖啡 UU Chinchilla Cafe

部落客 小珊珊 造訪 悠悠龍貓咖啡 UU Chinchilla Cafe 說：

龍貓的毛真的超好摸，好柔好軟好好嚕喔〜這裡是可以讓客人直接抱龍貓的，所以想要跟龍貓合照就會由工作人員抱給跟你拍，實在是可愛到我都要融化了阿<全文介紹>



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#悠悠龍貓咖啡 UU Chinchilla Cafe

地址：台北市南港區研究院路一段29號2樓







南港特色咖啡廳推薦：靜心苑

部落客 胖貓咪的奇幻旅程 造訪 靜心苑 說：

坐在廊道邊的座位，望著柳樹在風的吹拂下颯颯作響，下雨天的池塘滴滴答答。濃濃的日式老宅場景，古色古香帶有一點禪意讓人感到平靜舒適。<全文介紹>



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#靜心苑

地址：台北市南港區昆陽街164號

電話：02-2653-0033







南港特色咖啡廳推薦：陋巷咖啡廳 Lost Alley Cafe

部落客 我是艾兒比！！ 造訪 陋巷咖啡廳 Lost Alley Cafe 說：

靠近捷運南港展覽館站的陋巷咖啡廳 Lost Alley Cafe，滿佈綠意的空間，讓人好不放鬆，花藝出生的老闆同時也是咖啡師，俐落的空間以豐富的花藝點綴…<全文介紹>



#陋巷咖啡廳 Lost Alley Cafe

地址：台北市南港區忠孝東路七段487巷5號







南港特色咖啡廳推薦：BACKMOUNT.後山咖啡

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 BACKMOUNT.後山咖啡 說：

一間寵物友善餐廳，寵物可落地!但僅限窗邊那兩桌可以坐!這裡有販賣早午餐至15:00以及下午茶點心甜點及肉桂捲+咖啡+非咖啡因飲品!這裡同時也是一間網美店!<全文介紹>



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#BACKMOUNT.後山咖啡

地址：台北市南港區福德街373巷23號

電話：0958-286-210







南港特色咖啡廳推薦：玉虫画室

部落客 造訪 玉虫画室 說：

可以說是開店話題的圓形魚缸，讓人一進門就有種魔幻神秘的感受。與咖啡廳共享同一個空間的畫室，形成能一邊喝咖啡一邊欣賞人作畫的獨特體驗。<全文介紹>



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#玉虫画室

地址：台北市南港區南港路二段118巷11號







南港特色咖啡廳推薦：À Demain Cafe 明天見餐飲

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 À Demain Cafe 明天見餐飲 說：

用餐環境滿舒適的，天然的採光和不擁擠的用餐環境，選用當季的食材，所以會不定期的更換菜色，Ruby現在寫這篇的時候，他們又換菜單了，通常餐廳基本上就是偶爾會有新品推出<全文介紹>



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#À Demain Cafe 明天見餐飲

地址：台北市南港區重陽路55號

電話：02-2651-5266







南港特色咖啡廳推薦：書與咖啡&喵甜圈

部落客 Zoey Wu 造訪 書與咖啡&喵甜圈 說：

提供咖啡、早午餐、輕食、甜甜圈，然後還有可愛店貓作伴。最棒的是這裡不限時，早上點餐後一路坐到中午也沒人管。店內書籍很多，漫畫、文創小說、文學叢書、雜誌都有，想在這裡看書、讀書、筆電工作都可以喔。<全文介紹>



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#書與咖啡&喵甜圈

地址：台北市南港區研究院路二段7-8號

電話：02-2782-7530





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