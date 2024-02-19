士林人最愛的後花園「士林官邸」鬱金香花展回來了！每到春暖花開之際，就是賞花、拍美照的時刻，而士林官邸春季重頭戲「鬱金香展」也將於2/22強勢回歸，以「香鬱祈福」為主題打造6大展區，整片繽紛鬱金香花海讓大家搭捷運就能一秒到荷蘭的浪漫錯覺。
每年開展都吸引一大票賞花人士朝聖的「士林官邸鬱金香展」，今年特意選用荷蘭、日本的鬱金香為主打，透過國際間的相互交流，採取低溫處理技術，讓在溫帶才盛開的鬱金香花適應台灣熱帶氣候，使得台北市民不用出國就能欣賞到絕美花景。
並設計大型裝置藝術鬱金香花燈、大型彩繪天燈、荷蘭風車、荷蘭木鞋、竹製鯨魚尾巴、幸運葡萄等，為花海區增添特色。其中最不能錯過的「花卉迷宮」，穿梭在立體花牆中，幸運的話就能與龍共舞，是龍年最應景的必踩景點。元宵節週末2/24~2/25也將延長開放到晚間10時，揪大家來賞燈、賞花一次滿足。同時串連周邊士林夜市、士林商圈、天母商圈及北投商圈推出多項優惠，吃喝玩樂全包辦不怕。
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2024士林官邸鬱金香展 活動資訊
活動時間：2024/2/22~3/3
活動地點：士林官邸公園大門口綠地、音樂座節點、主題園區、西式庭園、踏青區及楓香舞台前綠地、八角亭
開放時間：
戶外展區~上午8時-下午6時
室內展區~上午8時30分-下午5時
2/24~2/25 元宵節延長開放到晚間10時
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