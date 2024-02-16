連新店人都不知道的絕美秘境「德拉楠」曝光！到烏來玩，只知道烏來老街、泡溫泉就太落伍，座落在南勢角溪上游的大羅蘭溪水源保護區「德拉楠部落」是與世無爭、保留完整的泰雅族部落，除了在地原住民之外，僅有少數登山客前往。在溪旁有古圳步道、拱橋、櫻花、落羽松和蝴蝶公園，絕美世外桃源讓到訪遊客都不禁讚嘆。







距離烏來老街約車程30~40分鐘的「德拉楠」，為早期泰雅族祖先從桃園翻山越嶺到此落腳之處，因為沒有過度的開發，不僅將原住民傳統文化和生活保留下來，沿著大羅蘭溪的古圳步道漫步，一路上眺望清澈到翠綠的潺潺溪水，一旁還有日治時期因農業灌溉而開鑿的古圳，整條綠意盎然的步道平緩好走，沿途還有小瀑布、觀景台等，為老少皆宜的親子散步選擇。







走至終點抵達蝴蝶公園，於春夏之際四月、五月將有大量翩翩飛舞的蝴蝶現身，包有台灣鳳蝶、青斑鳳蝶等相當壯觀。步行至公園深處，有座橫跨大羅蘭西的拱形觀景橋，流水、拱橋、群山形成一幅美景，橋的另一端串連溪瀧步道，將早期原住民的獵徑完美保存至今，從不同角度體驗不同的美。若是在對的季節前往，還能拍到整排落羽松，。





人氣烏來美食推薦：加納富魚食坊 內洞美食

不僅是烏來在地人都愛，更是登山客的秘密口袋美食清單，創辦人遠渡美國取經，期盼將烏來在地食材和老闆自身的養殖專業結合，而開設的餐廳。店內提供鱘龍魚場、馬告和刺蔥等烏來在地農產，結合原住民料理手法，呈現最不一樣的山中美食。



加納富魚食坊 內洞美食

地址： 233新北市烏來區信福路12-3號

電話： +886 907 354 496







人氣烏來美食推薦：翡翠谷餐廳

部落客 麥的小窩 造訪 翡翠谷餐廳 說：

有山產、野菜、放山雞還有養生湯、麻辣鍋，以餐點的選項來說真的非常多樣化，用餐還可以享受免費的景觀區溫泉泡腳，不管是等候餐點或是用完餐都可以來泡個腳，放鬆一下。<全文介紹>



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#翡翠谷餐廳

地址：新北市烏來區烏來街26號

電話：02-26616198







人氣烏來美食推薦：翠山飲食店

部落客 三重菜菜子 造訪 翠山飲食店 說：

豬肚湯認真說真的好喝，裏頭有放酸菜，湯頭的酸度很讚，還有薑絲提味，豬肚也給的不少，喝起來非常舒服暖胃！<全文介紹>



#翠山飲食店

地址：新北市烏來區烏來村烏來老街76號

電話：02-2661-6347







人氣烏來美食推薦：台雞店

部落客 Jun 造訪 台雞店 說：

金黃雞腿鮮嫩多汁，不誇張，我們點的是馬告口味的，馬告就是山胡椒，微微辛辣更添香，皮脆肉嫩真的超好吃，而且就算吃不完打包回家再加熱，味道都還很讚，大推。<全文介紹>



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#台雞店

地址：新北市烏來區新烏路四段1號

電話：02-2661-7711







人氣烏來美食推薦：La Villa Wulai

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 La Villa Wulai 說：

真的是非常隱密，剛到二樓時看到整片滿滿的山景還是讓我好興奮，不論是從哪個角度看過去，都能看到遠方山景，真的讓人心曠神怡。<全文介紹>



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#La Villa Wulai

地址：新北市新店區松林路5號

電話：02 2666 8000





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