嘉義新景點大小朋友都玩瘋！誰說嘉義只有阿里山，為了讓嘉義在地人和外地遊客駐留在嘉義遊玩，在高鐵嘉義站周邊投入14億資金，以台版Holopark羊角藝術村為發想的全新微型文創園區，第一期由「咩咩上樹萌寵樂園」領軍開幕，有零距離接觸的羊駝、笑笑羊、水豚等動物主題區，到超刺激高空索道探險等遊樂設施，不僅是小朋友放電的新景點，更是大人舒壓尖叫的好去處。







將分為三期陸續開幕的「嘉義Holopark羊角藝術村」，首發為療癒系「咩咩上樹萌寵樂園」打頭陣，不同於一般的萌寵互動主題園，分為萌寵動物樂園、療癒萌寵區、魔法森林冒險樂園三大主題，除了有常見的水豚、梅花鹿、羊駝之外，還有笑笑羊、紅頸袋鼠、山羊、白袋鼠等42隻動物迎客，在開放式的自然環境中，和動物們一起享受森林浴，打卡還免費送牧草、和動物們來場近距離餵食秀。







除了超療癒的動物互動區，更設置高空冒險體驗，掛在空中快速滑行的「空中索道」，用上帝視角欣賞整個森林園區的美。超巨型盪鞦韆「大擺盪」則是大幅度擺動讓人腎上腺素飆升。在短短不到三個月試營運期間，就吸引超過5萬人次前去朝聖。





嘉義咩咩上樹萌寵樂園 店家資訊

地址：嘉義縣太保市故宮大道886號

營業時間：

週一～週五 10:00–17:00

週六、週日 09:00–17:00

最終售票時間 16:00



咩咩上樹萌寵樂園 票價

1、萌寵動物樂園

全票199元、兒童票(5歲以下)79元、嘉義縣民票 159元



2、森林高空冒險

全票399元、嘉義縣民票329元



3、組合套票(森林高空冒險+極限大擺盪)

全票499元、嘉義縣民票449元



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