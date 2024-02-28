卡娜赫拉的小動物新公仔有夠可愛！被粉絲評為最會搶錢的兩隻小土匪粉紅兔兔和P助，在春日出遊的好日子，卡娜赫拉的小動物化身為帽子收藏家，戴上太空帽、泳帽和安全帽賣萌的全新卡娜赫拉的小動物公仔系列，可可愛愛的模樣直呼太欠收，將於3/1於7-11等各大通路開賣，還有隱藏版特典等大家拼手氣。







全新「卡娜赫拉的小動物帽子收藏家PRO」造型公仔，以戴上各種帽子賣萌的粉紅兔兔和P助為主角，推出三大系列，有戴著太空帽翱翔於太空冒險的造型，P助底座為月球設計，粉紅兔兔則是手抱著小火箭期盼太空之旅啟程。







帶著泳帽和蛙鏡盡情玩耍的蔚藍海洋主題，除了有P助坐在紅鶴泳圈上漂浮模樣，抽中粉紅兔兔還有機會獲得特典版黃色小鴨充氣泳圈造型，即便高雄黃色小鴨下場，但依然有可可愛愛的。又或是頭戴安全帽的環保追風公仔，P助和粉紅兔兔手上分別抱著銀鑰匙和金鑰匙，P祝還多了輪胎底座可愛加倍。



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卡娜赫拉的小動物帽子收藏家PRO

開賣日：2024/3/1（五）中午12:00準時開賣

線上通路：研達官網、蝦皮、博客來(支援海外)、Pinkoi(支援海外)、pchome

實體通路：7-11部分選店600間門市上架

特典款：「充氣小鴨」海灘小鴨專屬泳圈

現在WalkerLand窩客島和「研達」合作，要送你「卡娜赫拉的小動物帽子收藏家PRO」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。 ● 活動問題： 日本人氣IP「卡娜赫拉的小動物」除了有最高人氣的粉紅兔兔和P住之外，還有許多擁有獨特個性的小動物角色療癒人心...



請問，在卡娜赫拉的小動物哪一個小動物最喜歡打聽八卦？ ● 活動贈品： ◎ 卡娜赫拉的小動物帽子收藏家PRO 乙 組 共 1 名 ● 活動時間：2024-02-28 03:39~2024-03-10 23:59 ● 得獎公佈：2024-03-11 12:00 公佈於 窩客島個人主頁 ● 注意事項： (1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。

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