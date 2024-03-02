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咖啡控不買會生氣！喝一杯「過濾渣男」、喝一口「錢都進來」、再來一杯「萬事平安」，臺南400臺灣燈會限定伴手禮、能不喝嗎。

2024-03-02 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 張人尹 人氣：502
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

這一杯咖啡你喝的是什麼口味，我喝的是「過濾渣男」、下一杯還想要來一杯「錢都進來」。臺南400首場國際級大型觀光活動「2024台灣燈會在臺南」，臺南市政府精選出30多件指定伴手禮。其中讓許多咖啡控指定必買、必喝的就是席瑪朵珈琲烘焙棧推出的「我有去台南玩喔耳掛咖啡濾包禮盒] ，要讓國人來台南不只是帶回美好回憶，更買到讓每個人都喜歡的伴手禮。

推薦閱讀：2024台灣燈會在台南！2大燈區、超過300件燈飾、無人機煙火秀一次看，走上萬步也要衝台南賞燈。
席瑪朵珈琲烘焙棧 2024台灣燈會指定伴手禮

這一次席瑪朵珈琲烘焙棧推出的「我有去台南玩喔耳掛咖啡濾包禮盒」豆款有衣索比亞、瓜地馬拉、哥倫比亞、尼加拉瓜，隨機搭配出貨。而在包裝設計上，則是選用台南人的美食記憶「虱目魚」主設計方向，獨特的插畫風格帶出復古又精緻的台南意象，要用一杯咖啡的時間拉近人們與台南的距離，讓更多人可以愛上台南。
席瑪朵珈琲烘焙棧 2024台灣燈會指定伴手禮

這一次禮盒中一組兩盒、每盒8入，席瑪朵珈琲烘焙棧特別將台南知名的人氣景點配上有趣的設計，讓人忍不住就想全部買回家。其中，大天后宮的過濾渣男就是讓人忍不住大喊「這個我很需要」，此外關聖帝君廟的「錢都進來」讓人真的無法拒絕。
席瑪朵珈琲烘焙棧 2024台灣燈會指定伴手禮

 

席瑪朵珈琲烘焙棧 2024台灣燈會指定伴手禮

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