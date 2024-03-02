這一杯咖啡你喝的是什麼口味，我喝的是「過濾渣男」、下一杯還想要來一杯「錢都進來」。臺南400首場國際級大型觀光活動「2024台灣燈會在臺南」，臺南市政府精選出30多件指定伴手禮。其中讓許多咖啡控指定必買、必喝的就是席瑪朵珈琲烘焙棧推出的「我有去台南玩喔耳掛咖啡濾包禮盒] ，要讓國人來台南不只是帶回美好回憶，更買到讓每個人都喜歡的伴手禮。



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這一次席瑪朵珈琲烘焙棧推出的「我有去台南玩喔耳掛咖啡濾包禮盒」豆款有衣索比亞、瓜地馬拉、哥倫比亞、尼加拉瓜，隨機搭配出貨。而在包裝設計上，則是選用台南人的美食記憶「虱目魚」主設計方向，獨特的插畫風格帶出復古又精緻的台南意象，要用一杯咖啡的時間拉近人們與台南的距離，讓更多人可以愛上台南。





這一次禮盒中一組兩盒、每盒8入，席瑪朵珈琲烘焙棧特別將台南知名的人氣景點配上有趣的設計，讓人忍不住就想全部買回家。其中，大天后宮的過濾渣男就是讓人忍不住大喊「這個我很需要」，此外關聖帝君廟的「錢都進來」讓人真的無法拒絕。







席瑪朵珈琲烘焙棧 2024台灣燈會指定伴手禮

臺南400年紀念精裝禮盒-我有去台南玩喔！掛耳禮盒-1組2盒 NT$ 798

臺南400年紀念精裝禮盒-景點系列掛耳包-8入 NT$ 399

臺南400年紀念精裝禮盒-古蹟系列掛耳包-8入 NT$ 399

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