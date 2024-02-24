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2024台灣燈會在台南！2大燈區、超過300件燈飾、無人機煙火秀一次看，走上萬步也要衝台南賞燈。

2024-02-24 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：2024台灣燈會 人氣：843
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編輯 鄭雅之

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2024台灣燈會在台南！每年春節連假結束，就到了賞花燈、吃元宵的日子，而每年除了各縣市燈會之外，最大重頭戲「2024台灣燈會」睽違16年後再度回歸到台南，以台南建城400年為策劃，打造2大燈區、超過300件燈飾，從傳統燈藝到當代科技通通皆有，讓人重新認識台南古都之美。
2024台灣燈會 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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一年一度全台最大規模的「2024台灣燈會」，以「龍耀臺南」為主軸規劃安平燈區、高鐵燈區，在過年已搶先開展的安平燈區，以「臺南400」與「河光往事」兩大主題燈飾串連安平遊憩碼頭、林默娘公園、原1661園區、安平運河沿岸，共展出30件作品和百場免費表演。
2024台灣燈會 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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「臺南400」以台南400年歷史為發想，邀請了原住民、客家、漢族、新住民、日本、荷蘭、印尼以及台灣本土在國際享有聲譽的藝術家共襄盛舉。而沿著安平運河的「河光往事」則是結合科技藝術燈區，每到週末晚間19:45更有500台無人機、煙火、雷射及燈光秀坐鎮，為安平燈區坐鎮。
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而主燈位於高鐵燈區展出近300件光影燈藝作品，規劃「主展區」、「城里有光」、「綠能燈區」3大展區，其中22公尺高的主燈「龍來台灣」，其設計融入臺南大天后宮殿前石柱龍形神韻，展現出龍遊四海，乘風破浪之雄偉姿態。
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周邊燈飾也精彩絕倫，將數以萬計染白竹籤營造出台南鹽田意象「鹽田浮光」；運用水滴、閃光、紫外線雷射光等元素，利用精密的計算和光影技術而成多媒體科技展演「光點之舞 Drop of Light》，呈現出魔法般的光影世界，更是不能錯過。現場也將有70多組表演團體獻上鈔過百場的展演。

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2024台灣燈會 安平燈區

範圍：安平遊憩碼頭、林默娘公園、原1661園區、安平運河沿岸(安億橋至望月橋)。
展期：2/3(六)~3/10(日)
 

2024台灣燈會 高鐵燈區

範圍：大臺南會展中心及其周邊場地、沙崙綠能科技示範場域。
展期：2/24(六)~3/10(日)

 

 

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