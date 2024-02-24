2024台灣燈會在台南！每年春節連假結束，就到了賞花燈、吃元宵的日子，而每年除了各縣市燈會之外，最大重頭戲「2024台灣燈會」睽違16年後再度回歸到台南，以台南建城400年為策劃，打造2大燈區、超過300件燈飾，從傳統燈藝到當代科技通通皆有，讓人重新認識台南古都之美。







一年一度全台最大規模的「2024台灣燈會」，以「龍耀臺南」為主軸規劃安平燈區、高鐵燈區，在過年已搶先開展的安平燈區，以「臺南400」與「河光往事」兩大主題燈飾串連安平遊憩碼頭、林默娘公園、原1661園區、安平運河沿岸，共展出30件作品和百場免費表演。







「臺南400」以台南400年歷史為發想，邀請了原住民、客家、漢族、新住民、日本、荷蘭、印尼以及台灣本土在國際享有聲譽的藝術家共襄盛舉。而沿著安平運河的「河光往事」則是結合科技藝術燈區，每到週末晚間19:45更有500台無人機、煙火、雷射及燈光秀坐鎮，為安平燈區坐鎮。





2024台灣燈會 安平燈區

範圍：安平遊憩碼頭、林默娘公園、原1661園區、安平運河沿岸(安億橋至望月橋)。

展期：2/3(六)~3/10(日)



2024台灣燈會 高鐵燈區

範圍：大臺南會展中心及其周邊場地、沙崙綠能科技示範場域。

展期：2/24(六)~3/10(日)



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