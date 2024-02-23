2024最讓人期待的活動「提燈籠」逛燈會！為了讓國人可以開開心心的逛燈會，各地縣市政府、便利超商、量販商店，紛紛都推出可愛又免費的小提燈來吸引民眾的目光，窩客島為了方便讀者可以快找到自己想要2024小提燈籠，特別從北到南整理出龍年限定2024元宵節燈籠免費領取攻略、發送地點、發送時間，記小本本領一波。



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2024台灣燈會「台南龍年小燈籠」免費領、發送地點、發送時間

發送地點：台南高鐵燈區i4服務台、台南高鐵燈區i8服務台、台南安平燈區i5服務台、台南燈會美食市集（原安億停車場）

發送時間：2/24~3/10 每天下午 4 點

領取方法：「小龍包」限量燈籠，一人限索取乙組





2024新北市「龍年小提燈」免費領、發送地點、發送時間

發送地點：新北市各區限時發送

發送時間：2/23、2/24

領取方法：一人限索取乙組





2024桃園燈會「桃氣龍小提燈、寶桃龍小提燈」免費領、發送地點、發送時間

發送地點：虎頭山燈區(虎頭山創新園區)及南昌燈區(南昌森林運動公園)

發送時間：2/24、2/25、2/28、3/2、3/3 下午5點起

領取方法：一人限索取乙組





2024台中燈會「馬卡龍小提燈」免費領、發送地點、發送時間

發送地點：台中中央公園

發送時間：燈會期間，每日下午4點開放排隊、4點半開始發送。

領取方法：一人限領一盞，數量有限，發完為止。





2024彰化燈會「多多龍小提燈」免費領、發送地點、發送時間

發送地點：八卦山大佛風景區遊客中心

發送時間：2/24元宵節當天下午5點

領取方法：免費發送2000個多多龍小提燈





2024南投燈會「飛龍在天環保小提燈」免費領、發送地點、發送時間

發送地點：南投會展中心1號服務台(南投縣南投市祖祠東路 26 號)

發送時間：2024/2/3~2/25 每晚6點半領取號碼牌、7點開始發放

領取方法：數量有限，發完為止。





2024高雄小萌龍呆腦獸免費領、發送地點、發送時間

發送地點：16~18號碼頭

發送時間：2/24、2/25

領取方法：現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。





2024宜蘭元宵節燈籠「黃金龍」免費領、發送地點、發送時間

發送地點：冬山車站前廣場

發送時間：02/24 18:30

領取方法：發放龍年限量小提燈500份及月亮什麼冬冬限定口罩。





全家「寶可夢燈籠」免費領、發送地點、發送時間

發送地點：全台全家門市

發送時間：2/23上午10時起至2/29

領取方法：購買指定商品單筆滿200元，即贈送寶可夢造型燈籠，送完為止。





7-ELEVEN「OPEN!龍年造型燈籠」免費領取方法

發送地點：7-11門市

發送時間：即日起至2/24

領取方法：指定消費滿500元即免費送，送完為止。





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