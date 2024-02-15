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挑戰最美桃園燈會！2024桃園燈會「澳洲光雕展、古著風市集」5大亮點免費拍，龍年小提燈發放時間曝光。

2024-02-15 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：桃園市政府 人氣：1,204
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

挑戰最美桃園燈會！2024桃園燈會串連南昌森林運動公園和虎頭山創新園區，打造不同風格雙主燈區，於2/21~3/3期間免費展演，並且一改往年只有燈飾作品，今年結合藝術、宗教、傳統、科技等元素，展現桃園多元文化的全新風格燈會。而小朋友最期待的龍年小提燈，也將在五個指定時間點免費發送，就等桃園爸媽帶著小孩來體驗。
2024桃園燈會 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
2024桃園燈會 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

以「閃閃桃園，閃閃桃林」為主題的2024桃園燈會，在虎頭山燈區將傳統和現代科技結合，請到桃園出身的方文山老師合作，將完整還原的宋代服飾和宮燈搬到宮廟及漢服市集現場，並首度請到桃園五大宮廟明倫三聖宮、中壢仁海宮、景福宮、慈護宮、壽山巖觀音寺於燈會現場祈福，呈現出不一樣的城市燈會。
2024桃園燈會 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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而南昌森林公園則是和虎頭山傳統燈區不同，請到澳洲知名團隊Eness「飛天交響樂」坐鎮，首次在台灣免費展出互動光雕展，巨型的手作藝術品結合聲光效果，將桃園後花園變成夢幻世界。每天晚間更有專辦演唱會的「必應創造」團隊帶來藝術Ｘ科技結合的光影音樂表演，免費展演不能錯過。
2024桃園燈會 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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而龍年小提燈將在2/24、2/25、2/28、3/2、3/3發放，虎頭山燈區發放「桃氣龍」，不僅結合桃園盛產的水蜜桃造型、石門水庫的水波化身為龍紋之外，還可變成存錢筒。將桃園機場、白沙岬燈塔等桃園特色融入在設計中的「寶桃龍」則是在南昌燈區發放，哄小朋友就靠這次龍年小提燈。

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2024桃園燈會 龍年小提燈 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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2024桃園燈會 活動資訊

活動時間：2024年2月21日至2024年3月3日
活動地點：
南昌森林運動公園燈區
澳洲知名團隊Eness、原住民藝術家伊誕等藝術展品、必應創造光雕音樂秀

虎頭山創新園區燈區
宮廟及漢服市集、元宵猜燈謎、新年新希望 祈福許願卡、桃園燈會限定明信片拓印、閃閃新春賀卡手作
 

2024桃園燈會 小提燈領取時間

發放時間：2/24、2/25、2/28、3/2、3/3
發放地點：虎頭山燈區發放桃氣龍、南昌燈區發放寶桃龍
 

2024桃園燈會活動亮點

1、澳洲知名團隊Eness
2、原住民藝術家伊誕等藝術展品
3、必應創造光雕音樂秀
4、宮廟及漢服市集
5、5間知名宮廟到燈會現場祀福

 

 

 

 

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